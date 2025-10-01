Incorporarán una importante materia en las escuelas de San Juan: ¿cuál es?

La educación de San Juan sumará un nuevo eje de formación. Se trata de Educación Financiera . Según confirmó la secretaria de Educación local, Mariela Lueje, el gobernador Marcelo Orrego hará el anuncio oficial este miércoles a las 18 en Casa de Gobierno, acompañado por las autoridades de Hacienda y del área educativa.

El manejo del dinero En San Juan, una experta aseguró que "educación financiera" debería ser obligatorio desde Jardín

Proyecto de ley Buscan que la educación financiera forme parte de las aulas en las escuelas sanjuaninas

El programa fue trabajado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, y tiene como objetivo inicial capacitar a los docentes, para luego trasladar los contenidos a las aulas. Entre los temas previstos se encuentran el uso de billeteras virtuales, la gestión del dinero y la administración de ingresos, herramientas fundamentales en la vida cotidiana.

En diálogo con radio La Mil20, Lueje destacó que se trata de una necesidad urgente. “El año pasado presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Educación Financiera para incorporarla en la formación docente y de estudiantes. Entendemos que es una gran necesidad que tiene la sociedad en general”, afirmó.

Los detalles completos del plan se conocerán esta tarde, cuando el gobernador Orrego encabece el acto de presentación junto con funcionarios de Educación y Hacienda.

La visión de una especialista

“El dinero es energía circulante, nos atraviesa a todos, y los chicos no pueden llegar a quinto año sin saber cómo manejarlo”, sostuvo en junio en San Juan Gabriela Totaro, psicopedagoga y especialista en Educación Financiera. Invitada por el colegio Dante Alighieri, dio charlas a familias y alumnos sobre la importancia de enseñar desde la infancia conceptos como ahorro, previsión y riesgo.

Embed - Concejos de Gabriela Totaro para los mas pequeños

Totaro advirtió también sobre los riesgos de caer en estafas financieras o apuestas online, y recalcó la importancia de que los chicos hablen de dinero en casa con sus padres. “Muchos papás no saben cómo abordar el tema porque tampoco recibieron educación financiera. Por eso es clave formar también a los adultos”, aseguró.