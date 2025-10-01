Alerta de grooming en San Juan: la Justicia registró casi 40 denuncias en los últimos 30 días

Una cifra alarmante encendió las luces de alerta en la provincia y puso sobre el tapete una problemática creciente que afecta a los más vulnerables en el entorno digital: el grooming . En el transcurso del último mes, la fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan recibió una cantidad de denuncias que generó una profunda preocupación en la Justicia sanjuanina

Pablo Martín, fiscal coordinador del área, confirmó que "en los últimos 30 días hemos recibido casi 40 denuncias entre denuncias y reportes de grooming. Es un número que realmente nos ha llamado mucho la atención y no es un fenómeno ajeno a San Juan, sino todo lo contrario ", afirmó Martín en una entrevista con Canal 13 San Juan. Esta estadística revela que el acoso a menores en línea es una realidad cercana en la provincia, lo que impulsó al Ministerio Público a tomar medidas concretas para abordar el problema de raíz.

image

El fiscal describió con detalle el modus operandi de los acosadores, explicando que el grooming ocurre "cuando un adulto se hace pasar por un menor, contacta a justamente a un menor con fines predominantemente sexuales, justamente para entablar una pseudorelación y lograr de este menor que este comparta material o y eventualmente algún encuentro".

Los videojuegos en línea se convirtieron en uno de los principales terrenos de caza para estos delincuentes. Plataformas populares entre los niños como Roblox y Free Fire son utilizadas para iniciar el contacto. El fiscal detalló cómo los acosadores, conocidos como "groomers", operan para ganarse la confianza de sus víctimas. "Estas personas se hacen obviamente pasar por pares, empiezan quizás regalándole los robux, que es la moneda de Roblox, le hacen algunos regalos y los tratan de sacar de la plataforma", explicó Martín. Una vez que establecen un vínculo, buscan migrar la conversación a aplicaciones de mensajería más privadas, como WhatsApp, para continuar con el acoso y la manipulación.

Cómo actuar

Ante este escenario, la prevención se volvió un pilar fundamental. El fiscal hizo un llamado directo a los padres y tutores, subrayando la importancia de su rol activo. Recomendó informarse sobre cómo configurar los controles parentales y los filtros de seguridad en los dispositivos y aplicaciones que utilizan sus hijos. "Es importante por lo menos informarse un poquito y configurarlo", insistió. La clave es saber con quién interactúan los menores en línea. Martín fue contundente al advertir que "hoy sus hijos con un dispositivo en la mano, si no está bien configurado y si no tiene los filtros que corresponde, puede ser propenso a ser víctima de este delito".

Frente a la magnitud del problema, el Ministerio Público Fiscal ya comenzó a desplegar acciones preventivas. "Es un problema importante que se está intentando abordar. Hemos entablado charlas con algunos colegios, ahora con el Ministerio de Educación, la idea es empezar a llevar información a las escuelas, a los gabinetes para tratar en conjunto", concluyó el fiscal. El objetivo es educar y concientizar a la comunidad educativa para construir una barrera de protección más sólida contra un delito que avanza de manera silenciosa en el mundo virtual.