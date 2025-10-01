Orrego, presente en el inicio de la 4° edición de Expo Innova San Juan

San Juan volvió a convertirse en el epicentro del sector agrícola del oeste argentino con la inauguración de la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025 , la feria frutihortícola más grande de la región. El evento, que se extenderá hasta el viernes 3 de octubre, se lleva a cabo en el predio de Ruta 40 y calle 18, en Pocito, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura y recorrió los distintos stands acompañado por autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Durante su visita, dialogó con productores, emprendedores y profesionales del sector, y destacó la relevancia de la feria para la economía local y el potencial productivo de San Juan. “Es la más importante de Cuyo y un espacio donde todos los sanjuaninos pueden acercarse y disfrutar”, subrayó.

Desde su primera edición en 2022, Expo Innova se consolidó como el principal punto de encuentro del agro en la región. La muestra permite conocer de cerca los avances tecnológicos y las innovaciones que marcan el presente y futuro de la producción hortícola, frutal y vitivinícola.

La jornada inaugural incluyó charlas y capacitaciones sobre temáticas diversas: energía solar aplicada al campo, producción de alimentos con sello sanjuanino, y catas de productos locales como aceite de oliva y vino.

Entre los disertantes se destacó el Ing. Andrés Paredes, quien abordó los costos y beneficios de la energía solar en el sector agropecuario, y la empresa Solfrut, reconocida con el premio Mario Solina, que ofreció un conversatorio y degustación de su aceite de oliva.

Expo Innova Cuyo 2025 se desarrolla de 10:30 a 17:00 e incluye stands comerciales, parcelas demostrativas, exhibiciones de maquinaria en funcionamiento y un patio gastronómico. Más allá de mostrar las novedades del sector, la feria busca fomentar el intercambio de experiencias y consolidar oportunidades de negocio para productores de San Juan, Mendoza y La Rioja, consolidándose como la vidriera agrícola más importante del Oeste argentino.