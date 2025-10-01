Orrego, presente en el inicio de la 4° edición de Expo Innova San Juan

San Juan volvió a convertirse en el epicentro del sector agrícola del oeste argentino con la inauguración de la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande de la región. El evento, que se extenderá hasta el viernes 3 de octubre, se lleva a cabo en el predio de Ruta 40 y calle 18, en Pocito, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura y recorrió los distintos stands acompañado por autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Durante su visita, dialogó con productores, emprendedores y profesionales del sector, y destacó la relevancia de la feria para la economía local y el potencial productivo de San Juan. “Es la más importante de Cuyo y un espacio donde todos los sanjuaninos pueden acercarse y disfrutar”, subrayó.
Desde su primera edición en 2022, Expo Innova se consolidó como el principal punto de encuentro del agro en la región. La muestra permite conocer de cerca los avances tecnológicos y las innovaciones que marcan el presente y futuro de la producción hortícola, frutal y vitivinícola.
La jornada inaugural incluyó charlas y capacitaciones sobre temáticas diversas: energía solar aplicada al campo, producción de alimentos con sello sanjuanino, y catas de productos locales como aceite de oliva y vino.
Entre los disertantes se destacó el Ing. Andrés Paredes, quien abordó los costos y beneficios de la energía solar en el sector agropecuario, y la empresa Solfrut, reconocida con el premio Mario Solina, que ofreció un conversatorio y degustación de su aceite de oliva.
Expo Innova Cuyo 2025 se desarrolla de 10:30 a 17:00 e incluye stands comerciales, parcelas demostrativas, exhibiciones de maquinaria en funcionamiento y un patio gastronómico. Más allá de mostrar las novedades del sector, la feria busca fomentar el intercambio de experiencias y consolidar oportunidades de negocio para productores de San Juan, Mendoza y La Rioja, consolidándose como la vidriera agrícola más importante del Oeste argentino.