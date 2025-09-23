martes 23 de septiembre 2025

Recorrida

Orrego visitó Calingasta e inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil

La visita del Gobernador de San Juan tuvo lugar en la Escuela Técnica General Manuel Savio, y por otro, asistió a la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la localidad de Tamberías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego visitó este martes Calingasta para participar de dos actividades claves. Un operativo integral del programa San Juan Cerca en la Escuela Técnica General Manuel Savio y la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Tamberías.

El operativo, que se desarrolló entre las 9 y las 15 horas, permitió a los vecinos realizar trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico en la capital provincial. Participaron diversas dependencias de la Provincia, entre ellas los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía, además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad y Orden Público, junto a EPRE y OSSE.

“Este operativo nos da la chance de escuchar a la gente y traer todas las reparticiones del Estado a Calingasta, para que los vecinos no tengan que ir a San Juan, sino que puedan hacer sus trámites acá mismo, en su propio departamento”, expresó Orrego durante la jornada.

Además de los trámites, se ofreció una capacitación en Manipulación de Alimentos, destinada a emprendedores gastronómicos y personas interesadas en iniciar negocios en el rubro. La formación brindó herramientas clave para garantizar la seguridad alimentaria y la higiene en sus emprendimientos.

En paralelo, el gobernador inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Tamberías, una obra financiada por la Provincia y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía en conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Este espacio está destinado a la atención integral de niños desde los 45 días hasta los 4 años, con el objetivo de fortalecer el cuidado, la educación y la inclusión desde la primera infancia.

Si bien el diseño y la planificación de los CDI fueron elaborados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el actual contexto de restricciones presupuestarias, estos proyectos se sostienen exclusivamente con fondos provinciales, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con el desarrollo equitativo en todos los departamentos.

Con estas acciones, el Ejecutivo provincial busca acercar servicios, garantizar derechos y promover la igualdad de oportunidades, consolidando la presencia del Estado en el territorio y fortaleciendo la calidad de vida de las familias calingastinas.

Acompañaron al gobernador los ministros de Gobierno, Laura Palma; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, además de funcionarios provinciales y departamentales.

