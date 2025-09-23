El traslado del feriado del 12 de octubre generó malestar entre los comerciantes de San Juan

El feriado nacional del 12 de octubre de este año se trasladará al viernes 10 de octubre , formando así un fin de semana largo de tres días . La medida convierte la jornada en un día de descanso obligatorio en todo el país.

La decisión de trasladar el feriado al viernes generó críticas por su impacto en el turismo y el comercio . Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan , expresó:

“Poner el feriado un viernes demuestra desconocimiento sobre turismo y comercio. Si sos comercio, un viernes de mucho movimiento no cerrás, y si sos empleado, terminas trabajando el sábado. Con la situación económica actual, nadie se toma cuatro días, solo dos, y más aún cuando queda poco para las vacaciones de verano”.

"O sea que mala desiciones que siguen perjudicando al sector. Debería trasladarse al lunes para fomentar el turismo interno", finalizó.

Cabe recordar que según la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo, si un empleado trabaja durante un feriado, tiene derecho a recibir el doble de su salario diario habitual. La decisión de laborar o no en esta jornada no queda a criterio del empleador, salvo excepciones específicas que no afectan el régimen de pago.