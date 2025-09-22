lunes 22 de septiembre 2025

Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

La Justicia Federal avanzó en la investigación que expuso una organización de presos, familiares y cómplices externos. Se calcula que la banda movilizó unos 590 millones de pesos en un año y que vendía droga en los pabellones para multiplicar sus ganancias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de un año de seguimientos, escuchas y allanamientos, la Justicia Federal dio un paso clave contra una organización que, según la investigación, introducía droga en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la comercializaba puertas adentro. A pedido del fiscal Fernando Alcaraz, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a 11 personas por comercio de estupefacientes con doble agravante: por tratarse de una asociación organizada y por la venta dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

el antecedente local tras el vuelco en mendoza: el dia que en medano de oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
buscan el celular del ciclista que murio en ullum: sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

La resolución judicial impuso 90 días de investigación y prisión preventiva a 10 de los acusados, mientras que una de las imputadas quedó en libertad por un embarazo de alto riesgo. En ese período, la fiscalía intentará ampliar pruebas sobre una red que, según los registros de cuentas bancarias y billeteras virtuales, manejaba alrededor de 590 millones de pesos en solo doce meses.

Las escuchas telefónicas fueron clave para descubrir a la principal puerta de entrada de la droga. Los investigadores detectaron a Danisa Yasmín Aveiro como nexo externo: según la pesquisa, ella introducía estupefacientes para su pareja Cristian Jesús Latorre, recluso en Chimbas. Durante los allanamientos, en la celda 101 de Latorre se hallaron 47 gramos de cocaína.

El circuito de dinero y distribución también alcanzaba a otros internos. Entre ellos, Leonardo Jesús Arias, ya condenado por narcotráfico, y Sebastián Humberto Tobal, señalado como supuesto “jefe de pabellón”. A Tobal –que cumple 20 años de prisión por el homicidio de Ángel “Huevito” Amado en 2015– le secuestraron una importante cantidad de pastillas en la celda 104.

La red incluía a familiares y visitas que ingresaban droga y dinero:

  • María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, en cuya vivienda encontraron 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares.
  • Carlos Alberto Ormeño, pariente de Fernanda, preso por robo, acusado de vender la droga que supuestamente le entregaba su pareja Rocío Rojas durante las visitas. A Rojas le secuestraron 47 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una campera similar a las que usa el personal penitenciario.
  • Gustavo Martín Chávez Ganga, condenado por tráfico de drogas, también sospechado de comercializar dentro del penal.
  • El mediagüino Franco Mario Escoda (4 años y 3 meses de condena) y su madre Sonia Graciela Ontiveros, señalados como partícipes en la logística de la banda.
  • Ricardo David Morales, a quien le incautaron cocaína y marihuana.
  • Rocío Rojas fue la única que recuperó la libertad, tras el pedido de su abogado Claudio Vera, debido a su estado de salud.

La pesquisa continúa. Leonardo Saavedra, señalado como presunto proveedor, permanece prófugo junto a dos mujeres de apellidos Silva y Luna y un hombre de apellido Garrido. Los investigadores tampoco descartan que personal del Servicio Penitenciario haya colaborado con la maniobra, dado que en los allanamientos apareció una campera similar a las oficiales.

Tres menores son investigados por el asesinato de un perro: apuntan contra una familia con antecedentes por maltrato animal

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Triple amenaza de bomba a una escuela de Rawson: el mayor quedó imputado y tras las rejas

Golpes, gritos y tironeo de pelo: un terrible hecho de violencia se vivió en Rawson

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza: "Excelente persona"

Un automovilista, aparentemente ebrio, atropelló a un hombre a metros de comisaría 31ra

El robo a una casa de Santa Lucía terminó a los tiros entre vecinos

tiempo en mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Por Luz Ochoa

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país