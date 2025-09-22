lunes 22 de septiembre 2025

Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El vuelco de un camión que transportaba carne en Mendoza desató escenas de caos y vecinos intentando llevarse parte del cargamento, recordando un episodio similar ocurrido en San Juan en 2018, cuando kilos de carne terminaron repartidos entre capots, techos y motos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un camión que transportaba carne perdió el control y volcó sobre la calzada en Guaymallén, Mendoza, durante este lunes. La mercadería quedó desparramada, y como ocurrió en un caso similar en San Juan hace más de cinco años, varias personas no dudaron en acercarse para llevarse parte del cargamento. La situación obligó a la intervención policial, que tuvo que colocar vallas y disparar al aire para evitar incidentes.

El accidente tuvo lugar en el cruce de Cañadita Alegre y Acceso Este, cuando el conductor del semirremolque intentó esquivar una camioneta que realizó una maniobra inesperada y terminó cayendo desde el puente de Lamadrid. La estructura del vehículo bloqueó las tres manos del Acceso Este, generando cortes de tránsito y tareas de orden por parte de la policía.

image

La imagen recordó inevitablemente a lo sucedido en San Juan, el miércoles 17 de enero de 2018, en la zona conocida como Médano de Oro, Rawson, sobre la Ruta 155. Ese día, un camión de la empresa Pilotti, con sede en La Adela, La Pampa, volcó tras intentar esquivar a una moto. El conductor Nemecio Muñoz, de 55 años, solo sufrió algunos cortes y pudo salir por sus propios medios.

Lo que más llamó la atención aquel día fue la reacción de los vecinos: decenas se acercaron al lugar para llevarse parte de los 20 mil kilos de carne vacuna que transportaba el camión. La mercadería fue subiendo a capot, techos, baúles e incluso motos, en una escena que quedó grabada en la memoria local por lo inusual y descontrolada.

image
image

En Mendoza, el comportamiento de algunas personas no distó mucho de aquella imagen. Al ver la carne esparcida sobre el asfalto, intentaron llevársela a sus casas. El amontonamiento fue tal que la policía tuvo que intervenir de manera directa para mantener el orden y evitar enfrentamientos.

El incidente en la provincia vecina terminó con la mercadería bloqueando parte del acceso y con la autoridad policial redirigiendo el tránsito mientras retiraban la estructura caída. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves entre los ocupantes del camión.

