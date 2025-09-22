Tres menores son investigados por el asesinato de un perro: apuntan contra una familia con antecedentes por maltrato animal

Un brutal episodio de maltrato animal conmociona a Santa Lucía y tiene como protagonistas a tres menores de edad. Según fuentes policiales, los adolescentes -de entre 15 y 16 años- habrían disparado con un rifle de aire comprimido contra un perro , provocándole la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió en la intersección de 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen y derivó, además, en la detención del dueño del animal por “amenazas con arma de fuego”. Por este hecho, apuntan contra la familia de uno de los señalados .

De acuerdo con la investigación, Diego De la Torre, de 49 años, denunció que los jóvenes, vecinos suyos, mataron a su mascota con un disparo. Sin embargo, el caso tomó otro rumbo cuando uno de los menores lo acusó de haberlo amenazado, presuntamente apuntándole al pecho con un arma. Ante esta situación, el ayudante fiscal Mauricio Flores y la jueza de turno dispusieron un allanamiento en la casa del hombre, quien entregó voluntariamente una pistola Glock 9 mm.

En paralelo, el Juzgado de Menores -a cargo del juez Jorge Toro- ordenó requisar el domicilio de uno de los adolescentes. Allí, el padre del joven, Arturo Bretillot, hizo entrega de un rifle de aire comprimido marca Spica calibre 5.5, el cual habría sido utilizado en el ataque al animal, según informó Diario Huarpe. Los tres menores quedaron bajo investigación, mientras que De la Torre permanece detenido en la Comisaría 5ª por el delito de amenazas.

El caso cobró mayor repercusión a raíz de un fuerte mensaje publicado por la ONG Campito San Roque, una de las entidades proteccionistas más activas en San Juan. A través de sus redes sociales, la organización apuntó contra Bretillor, padre de uno de los jóvenes: “Arturo Bretillot es el padre de esas bestias!! Y también es padre de la bestia que abandonó los perros en Santa Lucía!!! ¿Qué va a hacer la Justicia ahora? No se olviden de este apellido”.

La publicación reflotó un antecedente que había generado indignación a fines de abril pasado. En esa oportunidad, un video difundido en redes mostró a un joven descendiendo de una camioneta RAM y abandonando dos cachorros en inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón, en Santa Lucía. Uno de los animales fue atropellado al correr detrás del vehículo, aunque luego recibió atención veterinaria. El otro cachorro fue devuelto a sus dueños, quienes aseguraron estar arrepentidos.

Tras la viralización del material, la Secretaría de Ambiente provincial y varias agrupaciones animalistas -entre ellas “Mundo Patitas”- presentaron denuncias contra el responsable, identificado como Arturo Bretillot, de 26 años. Las autoridades actuaron de oficio debido a que las pruebas eran “contundentes”, según explicaron en aquel momento. Ese antecedente, sumado al episodio actual, llevó a las organizaciones a exigir mayor firmeza en las sanciones contra el maltrato y abandono de animales.

En diálogo con este medio, Luciano Castro, referente de “Mundo Patitas”, advirtió: “No podemos seguir naturalizando la violencia hacia los animales. Cada caso que queda impune es un mensaje de que nada pasa. Necesitamos que la Justicia actúe rápido y con firmeza, sobre todo cuando hay antecedentes tan claros”.