Un hombre quedó imputado en Jáchal por maltratar a sus mulas y dejarlas en la ruta

En la previa de los festejos por el Día del Estudiante, la Policía Rural intensificó los controles en distintas rutas de San Juan para prevenir accidentes de tránsito ocasionados por animales sueltos. Los operativos se desplegaron en la Ruta 40 Norte, la 436, la 149 y la 150, y arrojaron varios procedimientos.

Durante las inspecciones, se incautaron cinco cabras y una mula. Los caprinos fueron devueltos a su dueña, una mujer de 51 años, tras corroborarse la marca de sangre, mientras que la mula fue destinada a la Escuela Rural Cornelio Saavedra, en Rodeo.

image

El episodio más grave se registró en Jáchal, donde personal de la UFI Genérica detectó a dos mulas —una zaina y otra mora— que deambulaban por la ruta con lesiones en el lomo, las patas, el pecho y las ancas. El dueño de los animales, José Luis Godoy, de 58 años, fue imputado por infringir la Ley 14.346 de maltrato animal.

Las mulas quedaron bajo el cuidado de la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, también de Jáchal, donde recibirán atención para su recuperación.