sábado 20 de septiembre 2025

Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Un deportista cayó de su bicicleta en la zona del paredón del dique, en Rivadavia, y los golpes fueron tan graves que falleció. Fue este sábado por la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombe de edad avanzada, según informó la Policía, cayó mientras andaba en bicicleta en la zona del paredón del dique, en Rivadavia, y perdió la vida.

Según explicaron, fue sobre la Ruta 60, más conocida como Ruta del Sol, este sábado por la tarde y todo habría sido ocasionado por el viento Zonda.

Los investigadores aseguraron que una fuerte ráfaga lo hizo perder el control de la bicicleta y caerse para primero golpearse contra el muro de la ruta y luego contra el pavimento, con su cabeza.

En el lugar, se hizo presente personal médico que constató su fallecimiento y de la UFI Delitos Especiales y Criminalística.

Aún no revelaron la identidad del deportista muerto, pero sí se sabe que sería un hombre adulto.

Dejá tu comentario

El Rincón

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

