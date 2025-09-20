Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Un hombe de edad avanzada, según informó la Policía, cayó mientras andaba en bicicleta en la zona del paredón del dique, en Rivadavia, y perdió la vida.

Tremendo El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

En las redes El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

Según explicaron, fue sobre la Ruta 60, más conocida como Ruta del Sol, este sábado por la tarde y todo habría sido ocasionado por el viento Zonda.

Los investigadores aseguraron que una fuerte ráfaga lo hizo perder el control de la bicicleta y caerse para primero golpearse contra el muro de la ruta y luego contra el pavimento, con su cabeza.

En el lugar, se hizo presente personal médico que constató su fallecimiento y de la UFI Delitos Especiales y Criminalística.

Aún no revelaron la identidad del deportista muerto, pero sí se sabe que sería un hombre adulto.