Un Uber moto fue a buscar un pasaje a Trinidad y dos ladrones armados lo asaltaron

Un conductor de Uber moto fue hasta Trinidad a buscar un pasaje y lo esperaban dos ladrones. Uno de los desconocidos lo amenazó con un arma blanca y le quitó sus pertenencias, pero él logró salir ileso.

Fuentes policiales señalaron que la víctima fue un joven de 23 años, de apellido Vera , quien sufrió el violento episodio en los primeros minutos de este viernes en un cruce de calles de Capital. El hecho sucedió más precisamente en la esquina de Alem y Arenales.

El muchacho relató a los policías que recibió un pedido por un viaje en ese punto de la ciudad y partió hacia allí. Al llegar al lugar, fue abordado por dos hombres que lo intimidaron. Uno de los desconocidos lo amenazó con un cuchillo y le sustrajeron el casco y otras pertenencias. El hecho ocurrió alrededor de las 00.05 y, aunque la víctima resultó ilesa, la violencia de la maniobra encendió las alarmas.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 3ª bajo directivas de la UFI Delitos Contra la Propiedad.