Nuevo ataque a piedrazos contra un colectivo: esta vez en Rivadavia

La violencia volvió a golpear al transporte público en San Juan. En la noche del jueves, un interno de la línea 120 de la Red Tulum fue blanco de un violento ataque a piedrazos en Rivadavia, según informó el portal Ladiecinueve Rivadavia.

El colectivo, que trasladaba a numerosos pasajeros, terminó con varias ventanillas destrozadas, aunque por fortuna no se registraron heridos de gravedad, sólo algunos raspones menores.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la identificación de los agresores ni sobre posibles detenidos. Cabe recordar que en las últimas semanas se produjeron incidentes similares tanto en Rivadavia como en Chimbas.

