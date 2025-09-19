El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025

Este viernes, tras varias horas de búsqueda, fue hallado sin vida Elvio Matías Gómez , de 30 años, que había caído al canal Céspedes durante la madrugada del jueves. Se trata del último de varios casos trágicos que marcaron al canal en 2025. Antes, un joven motociclista murió en enero y un niño de 8 años perdió la vida en febrero, víctimas de las corrientes de agua que atraviesan la provincia.

Elvio cayó cerca de la intersección de calle 17 y Alfonso XIII. Vecinos relataron que escucharon sus pedidos de auxilio, pero no pudieron rescatarlo. Un testigo confirmó que, pese a los intentos de ayuda, las corrientes del canal eran demasiado fuertes. Finalmente, fue hallado sin vida en el canal Magdalena, a la altura de Cochagual -Sarmiento-.

Desde el momento del accidente, personal de Bomberos, Policía de San Juan y brigadistas de la UFI Delitos Especiales desplegaron un operativo de búsqueda por los distintos sifones del canal, hasta encontrar el cuerpo horas después. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

El 7 de enero pasado, Tomás Quevedo, de 25 años, fue hallado sin vida junto a su moto en el mismo canal, a pocos metros de la usina de Electrometalúrgica Andina, en Chimbas. La investigación descartó un robo y apuntó a un siniestro vial como causa probable.

Su hallazgo se produjo tras intensas búsquedas de familiares y vecinos. Posteriormente, confirmaron que el joven había fallecido con el casco puesto y sin lesiones compatibles con violencia.

El otro caso que conmocionó a San Juan ocurrió el 1 de febrero, cuando el pequeño Leonel Brizuela, de 8 años, cayó al canal mientras jugaba con amigos. Su cuerpo fue encontrado el lunes 3 de febrero en Pocito.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, aunque presentaba lesiones provocadas por el arrastre del agua. La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de la UFI Delitos Especiales.

El punto que atraviesa el cauce es conocido como El Abanico y es allí donde los habitantes de las cercanías acuden los días de mayor calor en San Juan. A diferencia de otros sectores del canal de riego, el mismo tiene gomas de autos que están amarradas a la orilla, de modo que quienes ingresen al agua no puedan ser arrastrados por la corriente.

Los vecinos de las inmediaciones comentan que mucha gente visita el lugar para refrescarse y, de hecho, aseguran que cuando el pequeño sufrió la caída había otras personas que se estaban bañando. El relato de los menores que lo acompañaban indica que salieron a pedir ayuda porque no pudieron hacer nada para retenerlo. Lamentablemente, esa fue la última vez que lo vieron y por eso se inició la búsqueda que culminó con el peor final.