lunes 15 de septiembre 2025

Tragedia

Murió el motociclista que chocó con una camioneta en Rivadavia

El siniestro fue en la madrugada del domingo por Avenida Libertador y Las Palmas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-14 at 15.21.27
Lamentablemente, en las últimas horas se confirmó que el motorista, identificado como Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, perdió la vida. El deceso ocurrió pasada la 1 de la mañana de este lunes.

Por la primera información que brindó la UFI Delitos Especiales, el siniestro se produjo cuando Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, conducía la Hilux en dirección Este-Oeste por Libertador, mientras que Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, circulaba en la moto de Norte a Sur por Las Palmas. Por motivos que se investigan, ambos vehículos impactaron en la intersección.

Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, terminó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en la acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, cruzó de carril, recorrió varios metros y quedó detenida a unos 100 metros del lugar del impacto. La esquina cuenta con semáforo, pero a esa hora funcionaba en modo intermitente.

El caso está siendo investigado por el fiscal Francisco Nicolía (subrogante de Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

