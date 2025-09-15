Tenía 40 años y murió mientras trabajaba en Rawson: dieron a conocer el resultado de autopsia

El hombre que murió en Industrias Chirino de Rawson era conductor de los autoelevadores. Imagen ilustrativa

Jonatan Esequiel Vega Tornello, de 40 años, murió este sábado en la mañana mientras trabajaba en Industrias Chirino, en Rawson . A pesar desde que un principio se habló de que había fallecido de manera natural, su cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

El resultado llegó a manos de fiscalía y se confirmó que fue de forma no violenta y natural. Vega Tornello sufrió un i nfarto en el miocardio , expresaron.

Desde su entorno dijeron que ese día llegó con dolores en el pecho, se descompensó y después falleció. También detallaron que era una persona que no tenía enfermedades y no tomaba medicamentos de ningún tipo.

Este trágico desenlace ocurrió a las 10:50 horas aproximadamente del sábado 13 de agosto. El mismo ocurrió en el interior de la conocida empresa de Industrias Chirino, ubicado por Lateral de Ruta 40 en Rawson.

Los brigadistas expresaron que este hombre era chofer de los autoelevadores de la empresa. Ese sábado, alrededor de las 8 horas, Vega Tornello empezó a decirle a sus compañeros que se sentía mal y que fue al baño para mojarse la cara. Luego, los testigos comentaron que salió del baño y cayó desvanecido contra el piso. A los minutos, personal del 107 llegó al lugar y constató que había perdido la vida.