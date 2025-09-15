lunes 15 de septiembre 2025

Tenía 40 años y murió mientras trabajaba en Rawson: dieron a conocer el resultado de autopsia

El hombre se llamaba Jonatan Esequiel Vega Tornello. El deceso ocurrió el sábado a media mañana en el interior de Industrias Chirino, en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hombre que murió en Industrias Chirino de Rawson era conductor de los autoelevadores. Imagen ilustrativa

El hombre que murió en Industrias Chirino de Rawson era conductor de los autoelevadores. Imagen ilustrativa

El resultado llegó a manos de fiscalía y se confirmó que fue de forma no violenta y natural. Vega Tornello sufrió un infarto en el miocardio, expresaron.

Desde su entorno dijeron que ese día llegó con dolores en el pecho, se descompensó y después falleció. También detallaron que era una persona que no tenía enfermedades y no tomaba medicamentos de ningún tipo.

Este trágico desenlace ocurrió a las 10:50 horas aproximadamente del sábado 13 de agosto. El mismo ocurrió en el interior de la conocida empresa de Industrias Chirino, ubicado por Lateral de Ruta 40 en Rawson.

Los brigadistas expresaron que este hombre era chofer de los autoelevadores de la empresa. Ese sábado, alrededor de las 8 horas, Vega Tornello empezó a decirle a sus compañeros que se sentía mal y que fue al baño para mojarse la cara. Luego, los testigos comentaron que salió del baño y cayó desvanecido contra el piso. A los minutos, personal del 107 llegó al lugar y constató que había perdido la vida.

