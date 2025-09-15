Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea

Lamentables noticias provienen de Chile. Un sanjuanino de 22 años fue asesinado tras una pelea. Este joven era mochilero y este domingo tuvo una pelea con otra persona, este último aparentemente sacó un cuchillo y le dio un puntazo a la altura del corazón.

Este joven fue identificado como Gabriel Tomás Olivera Silva. Con la información que ha trascendido hasta ahora el chico falleció en el lugar de forma instantánea tras la pelea ocurrida este domingo al mediodía.

Según publicó El Noticiero del Huasco, el hecho ocurrió a las 13:15 horas del domingo. Los policías fueron a calle Sargento Aldea con esquina Brasil con la finalidad de verificar un lesionado por arma blanca. Una vez en el lugar, un hombre adulto presentaba una apuñalada en su tórax siendo reanimado por personal SAMU y trasladado hasta el hospital local, donde falleció producto a la gravedad de sus lesiones.

Ante la situación, la Fiscalía de Atacama ordenó diligencias a la Brigada de Homicidio de la PDI Copiapó, además de la concurrencia del Equipo ECOH, luego de la muerte de un hombre adulto ocurrido este domingo en Vallenar.

Para este medio, el sanjuanino vivía en "situación de calle".

El presunto autor fue aprehendido. Este medio chileno informó que tras diligencias investigativas de la SIP de la Tercera Comisaría de Vallenar, se logró detener al ciudadano H.E.C.C, chileno, de 40 años con antecedentes policiales, sin causas vigentes, por el delito de homicidio.

Otro dato es que la familia esta solicitando ayuda para traer el cuerpo del sanjuanino a la provincia.