Operativos: en este fin de semana se hicieron 10 infracciones por alcoholemia

Este último fin de semana, la Policía de San Juan, a través de la Dirección D-7, desplegó una serie de operativos de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y controlar el tránsito.

Durante estos controles, un hecho llamó especialmente la atención: un conductor fue sorprendido circulando en contramano por la Ruta 60. Al ser sometido al test de alcoholemia, se confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue inmediatamente infraccionado.

En total, las autoridades labraron 10 actas por alcoholemia, donde también se intensificaron las tareas de fiscalización.

Los operativos abarcaron diferentes sectores clave como Ruta 60 a la altura del Pinar, Ruta 12 en inmediaciones del autódromo de Zonda, Ruta 40 en Albardón y Pocito, Ruta 20 en Santa Lucía y 9 de Julio, Ruta 141 a la altura del control forestal, Ruta 20 y La Plata en Caucete, y la intersección de calle Agustín Gómez (Calle 5) y Vidart.

