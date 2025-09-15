Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Conmoción por la muerte de un joven de 20 años. El muchacho, identificado como Jeremías Gregorio Galán Quiroga , falleció tras un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido en la madrugada del domingo en Rivadavia . El deceso se confirmó pasada la 1 de la mañana de este lunes.

Desde Pocito Voley, club en el que Galán practicaba deporte, confirmaron el fallecimiento y comunicaron la suspensión de las actividades programadas para este lunes en señal de duelo. En redes sociales, allegados expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia.

Según los primeros datos aportados por la UFI Delitos Especiales, el siniestro se produjo en la esquina de Avenida Libertador y Las Palmas. Galán circulaba en moto de norte a sur por Las Palmas cuando, por motivos que aún se investigan, impactó con una camioneta Toyota Hilux que conducía Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, en dirección este-oeste por Libertador.

Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, quedó enganchada en un canasto de basura y su conductor cayó en la acequia de la vereda sur. La camioneta cruzó de carril, recorrió varios metros y se detuvo a unos 100 metros del lugar. El semáforo de la intersección estaba en modo intermitente a esa hora.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes buscan establecer cómo ocurrió el choque y las posibles responsabilidades.