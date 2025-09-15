lunes 15 de septiembre 2025

Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El joven, identificado como Jeremías Gregorio Galán Quiroga, tenía 20 años y jugaba en Pocito Voley. Murió tras el choque entre su moto y una camioneta en la esquina de Libertador y Las Palmas, en Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
joven motociclista rivadavia san jaun
Desde Pocito Voley, club en el que Galán practicaba deporte, confirmaron el fallecimiento y comunicaron la suspensión de las actividades programadas para este lunes en señal de duelo. En redes sociales, allegados expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia.

Según los primeros datos aportados por la UFI Delitos Especiales, el siniestro se produjo en la esquina de Avenida Libertador y Las Palmas. Galán circulaba en moto de norte a sur por Las Palmas cuando, por motivos que aún se investigan, impactó con una camioneta Toyota Hilux que conducía Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, en dirección este-oeste por Libertador.

image

Tras la colisión, la motocicleta se desvió hacia Libertador, quedó enganchada en un canasto de basura y su conductor cayó en la acequia de la vereda sur. La camioneta cruzó de carril, recorrió varios metros y se detuvo a unos 100 metros del lugar. El semáforo de la intersección estaba en modo intermitente a esa hora.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes buscan establecer cómo ocurrió el choque y las posibles responsabilidades.

