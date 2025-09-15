lunes 15 de septiembre 2025

Mercados financieros

El Riesgo País superó los 1.100 puntos básicos y los bonos argentinos en dólares vuelven a caer

Comenzó una nueva semana y Argentina sigue sin recuperarse de la derrota libertaria en Buenos Aires. Sigue subiendo el Riesgo País y la deuda soberana en moneda extranjera vuelve a abrir una nueva semana con caídas generalizadas.

Por Mariela Pérez
riesgo pais.png

Un nuevo lunes complejo registran los instrumentos nacionales que se encuentran en Wall Street. En medio de la fuerte tensión cambiaria, los bonos argentinos en dólares retroceden, mientras que el Riesgo País sigue subiendo.

Tras la caída que se registró sobre los bonos el viernes, este lunes la medición que realiza el banco J.P Morgan sobre el Riesgo País, que es el grado de confianza que general Argentina ante la mirada de posibles inversores volvió a subir nuevamente, rompiendo la barrera de los 1.100 puntos. Este lunes, el índice alcanzó los 1.140 puntos básicos.

En cuanto a la renta variable el S&P Merval sube 0,5% a 1.768.853,590 puntos, aunque alterna mayoría de bajas. Entre las acciones líderes que más caen se encuentran: Transener (-3,5%); Aluar (-1,5%); Transportadora de Gas del Norte (1,2%).

Sin duda lo que suceda esta noche con la cadena nacional de Javier Milei en la cual hablará sobre el Presupuesto 2026 tendrá su repercusión en los mercados este martes, por lo que los analistas no se fían sobre cómo se comportaran los instrumentos nacionales en los mercados financieros extranjeros.

Los bonos retroceden casi en su totalidad en la rueda, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-4,5%), seguido por el Global 2029 (-4%), y el Bonar 2041 (-3,8%).

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 12 de septiembre mostró un valor de 1.140 puntos básicos y arrojó un salto del 8,9% con respecto al registro anterior.

El viernes pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una norma interpretativa que extendía la restricción para vender bonos contra dólares cuando se utilizara apalancamiento. Más tarde ese mismo día, la norma fue revocada y reemplazada por otra que aclaró que, en el caso de las ALyCs, la limitación no se aplicará mientras su posición consolidada neta no genere un crédito neto, volviendo a un requisito impuesto hace algunos años.

(Con información de Ámbito)

Temas
