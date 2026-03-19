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Mercados en alerta

El riesgo país superó los 600 puntos, pero las acciones argentinas rebotaron con fuerza

El indicador de JP Morgan cerró en 614 puntos básicos en medio de la incertidumbre global. A contramano, la Bolsa porteña subió 2,8% impulsada por el sector energético y hubo alzas de hasta 6% en Wall Street.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una jornada marcada por la tensión internacional y la suba del petróleo, el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos y se consolidó en ese nivel. Sin embargo, las acciones argentinas mostraron un fuerte rebote, tanto en la plaza local como en Nueva York.

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El índice que elabora JP Morgan cerró en 614 puntos, con una leve suba diaria. El movimiento se da en un contexto global adverso, atravesado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que impacta de lleno en los precios de la energía y genera mayor cautela entre los inversores.

A pesar de ese escenario, la Bolsa porteña logró despegarse del clima negativo internacional. El S&P Merval avanzó 2,8% y se ubicó en 2.768.681 unidades, impulsado principalmente por las acciones energéticas.

Entre las principales subas se destacaron Sociedad Comercial del Plata (+10,8%), Edenor (+5,9%), BBVA (+5,8%) e YPF (+4,8%), en una rueda donde el sector se vio beneficiado por el alza del petróleo a nivel global.

En la misma línea, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también operaron en terreno positivo, con subas de hasta 6%, en contraste con los principales índices estadounidenses, que cerraron en baja.

El trasfondo sigue siendo la incertidumbre internacional. La suba del crudo —que llegó a superar los US$110 durante la jornada— vuelve a poner presión sobre la inflación global y suma volatilidad a los mercados.

En este contexto, la deuda argentina volvió a resentirse. Los bonos en dólares registraron caídas, lo que empujó al alza el riesgo país en las últimas semanas.

En el frente cambiario, en tanto, no se observaron grandes variaciones. El dólar oficial mayorista cerró en $1394,87, mientras que el minorista se mantuvo en torno a los $1415.

Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron movimientos acotados: el dólar MEP finalizó en $1421,08 y el contado con liquidación en $1478,64.

Así, en medio de un escenario internacional complejo, el mercado local dejó una señal mixta: presión sobre la deuda y el riesgo país, pero con un repunte en acciones que encontró impulso en el sector energético.

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