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Producción

Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan

Desde el sector aseguraron que el escenario es peor que en la época de pandemia y hay expectativa en la dinamización del marcado interno, a partir del arranque de los proyectos mineros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calzados argentinos

La realidad de la industria del calzado en el país se encuentra en una situación difícil y San Juan también sufre los coletazos del contexto. Mauricio Mesquida, propietario de Calzados Argentinos, manifestó que la actividad en la provincia es menor que durante la época de pandemia y consideró que la caída del consumo es la problemática que más los perjudica. Creen que el arranque de los proyectos mineros podría reactivar la demanda en el mercado interno.

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Mesquida sostuvo que la industria del calzado se encuentra afectada por dos circunstancias a nivel nacional: la apertura de las importaciones y la disminución del consumo. “La caída de la demanda actual ha alcanzado niveles peores que los registrados durante la pandemia. Aunque en aquel entonces el movimiento era menor, la actividad no se detuvo por completo como ocurre en ciertos sectores ahora”, dijo.

En ese sentido, en la época de pandemia, si bien a nivel general había una paralización de la economía, algunos sectores de la industria estaban movilizados por las compras del sector sanitario. “Requerían indumentaria, calzado específico y barbijos. En el contexto actual, esa demanda específica no está presente para compensar la caída”, expresó.

El empresario aseguró que las empresas de la industria del calzado están trabajando por debajo de un 50% de su capacidad de producción y estimó que el peso de la crisis se reparte en un 80% por la falta de ventas y un 20% por la competencia externa. “Esto ha llevado a la suspensión de personal y a la evaluación constante de la jornada laboral”, señaló.

“Si bien la demanda ya es baja en verano, en nuestro país disminuye aún más porque el trabajo decae; las empresas no actualizan su indumentaria en época de vacaciones. Por lo tanto, coincidió el período de receso con la suspensión de empleados”, continuó. De este modo, explicó que continúan evaluando cómo seguirán con las jornadas laborales, dependiendo del ritmo de comercialización que haya: “La situación es un 10% a 20% peor en términos de facturación respecto a marzo del año anterior”.

El dueño de Calzados Argentinos contó que la industria argentina se destaca por su calidad y está a la altura de productos elaborados por Estados desarrollados, aunque manifestó que son necesarias políticas para proteger la industria manufacturera frente a países con costos desleales. “Es clave equilibrar la protección de la industria nacional con la competencia internacional para regular los precios. Sin importaciones, la oferta local puede abusar de los costos, pero hace falta cierto proteccionismo frente a países con costos laborales subsidiados”.

Si bien la reforma laboral ha sido un avance positivo para el ámbito empresarial, Mesquida aseveró que sus efectos recién se podrán observar a largo plazo. Por este motivo, cree que es fundamental la implementación de una reforma impositiva para aliviar las cargas fiscales a las compañías nacionales.

Para terminar, Mesquida ve a la minería como el motor que podría reactivar la demanda a fin de año. Actualmente, el sector minero está en etapas iniciales y no está “traccionando” lo que la industria necesita para recuperarse, de acuerdo al empresario. “En ese momento habrá más dinamismo, hay que esperar”, finalizó.

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