lunes 15 de septiembre 2025

Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Gabriel Tomás Olivera Silva, un joven sanjuanino de 22 años, fue asesinado en Vallenar, Chile, tras una pelea en la vía pública. La policía detuvo a un sospechoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tomas
image

Un joven de 22 años oriundo de San Juan fue asesinado en Vallenar, Chile, luego de verse involucrado en una pelea en la vía pública. La víctima fue identificada como Gabriel Tomás Olivera Silva, quien se dedicaba a la venta de artesanías en la calle para su sustento diario, según precisó el medio El Noticiero del Huasco.

Según informaron las autoridades chilenas, durante la gresca uno de los participantes lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el pecho que resultó fatal. Tras el ataque, la policía detuvo al ciudadano H.E.C.C, chileno, de 40 años con antecedentes policiales, sin causas vigentes, por el delito de homicidio.

La familia de Gabriel Tomás Olivera Silva está gestionando asistencia para trasladar el cuerpo del joven a San Juan, con el objetivo de poder darle sepultura en su provincia natal.

