lunes 15 de septiembre 2025

La sorpresa que preparan los Comerciantes Unidos para los que compren en Capital

Un sector de comerciantes sanjuaninos tendrán un "gesto" para los clientes que vayan a comprar en los negocios de Capital. ¿Qué es?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital.

Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital. 

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó una propuesta pensada para tentar a los consumidores y fomentar el comercio local: cada cliente que realice una compra en un comercio adherido recibirá una bonificación equivalente a una hora de estacionamiento, que hoy está en 300 pesos.

“Queremos que la gente vuelva a comprar en Capital y aliviar uno de los gastos que más pesa: el estacionamiento o el transporte”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara. La medida es un gesto pequeño pero que va en dirección a contrarrestar la caída de ventas que afecta al sector. Según la entidad, en los últimos meses bajaron las ventas un 40% y varios locales decidieron cerrar sus puertas.

Quiroga dijo que la iniciativa es voluntaria y se implementará en Capital a partir del 22 de setiembre. Los comerciantes socios de la Cámara que quieran participar deberán inscribirse, y la promoción se publicitará en las vidrieras de los locales y en medios locales.

La bonificación aplicará en compras superiores a un monto determinado que se dará a conocer en los próximos días, y la frecuencia dependerá de lo que decida la mayoría de los comercios: semanal, mensual o según la respuesta del público.

La medida surge en un contexto desafiante para el sector, en que las ventas están planchadas. El mes pasado estuvo un poco mejor porque traccionó el día del niño. Según el relevamiento de la Cámara, las ventas minoristas de agosto 2025 mostraron una caída interanual del 1% en unidades, aunque con un repunte intermensual del 3% respecto a julio. El dato preocupante fue la baja del 5% en la rentabilidad, que mantiene en alerta a los comerciantes.

Desde la Cámara confían en que este gesto, aunque simbólico en términos monetarios, logre estimular el consumo. “No es el monto, es la señal: queremos acompañar al cliente y que sienta que le conviene volver a comprar en el centro”, dijeron en el sector.

