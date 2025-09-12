Comerciantes Unidos afirmó que aumentó el cierre de kioscos y panaderías en San Juan

La Cámara de Comerciantes Unidos , presidida por Marcelo Quiroga , emitió un breve comunicado en el que alertó sobre una “crisis en el comercio de San Juan”.

Nuevos datos del INV El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Mercado cambiario El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

De acuerdo a la institución, las medidas del gobierno nacional impactaron de manera directa en la actividad y provocaron una baja considerable en las ventas.

“Las medidas del gobierno nacional pegan muy fuerte y ya son varios que deciden cerrar sus puertas”, señaló la cámara. Según el relevamiento, ya cerraron 10 kioscos y más de 20 panaderías en distintos puntos de la provincia.

El informe agrega que las ventas en estos rubros cayeron alrededor de un 40%, lo que compromete la continuidad de muchos comercios de cercanía que dependen del consumo diario.