viernes 12 de septiembre 2025

Relevamiento del sector

Comerciantes Unidos afirmó que aumentó el cierre de kioscos y panaderías en San Juan

Según la entidad, en los últimos meses bajaron las ventas un 40% y varios locales decidieron cerrar sus puertas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Comerciantes Unidos, presidida por Marcelo Quiroga, emitió un breve comunicado en el que alertó sobre una “crisis en el comercio de San Juan”.

De acuerdo a la institución, las medidas del gobierno nacional impactaron de manera directa en la actividad y provocaron una baja considerable en las ventas.

“Las medidas del gobierno nacional pegan muy fuerte y ya son varios que deciden cerrar sus puertas”, señaló la cámara. Según el relevamiento, ya cerraron 10 kioscos y más de 20 panaderías en distintos puntos de la provincia.

El informe agrega que las ventas en estos rubros cayeron alrededor de un 40%, lo que compromete la continuidad de muchos comercios de cercanía que dependen del consumo diario.

