viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delito sexual

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó

El acusado aún sigue libre hasta que la condena quede firme. El hecho sucedió en septiembre del 2024 y la chica afirmó que ella estaba dormida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.

El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.

Un joven electricista fue condenado este viernes a 6 años de prisión por la violación contra una chica. Una juez lo encontró culpable por haberse aprovechado de su amiga que estaba alcoholizada y de violarla mientras esta dormía. Hasta que la sentencia no quede firme, él continuará en libertad.

Lee además
la historia detras del sujeto condenado por abuso, que rompio la tobillera y huyo: todavia no lo encuentran
Hace 10 días

La historia detrás del sujeto condenado por abuso, que rompió la tobillera y huyó: todavía no lo encuentran
El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Así lo dispuso este viernes la jueza Carolina Parra, quien castigó a Santiago Daniel Cáceres Oviedo a una pena de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla hicieron reserva y seguramente apelaran el fallo condenatorio, dado que en las audiencias del juicio oral y público realizadas en Tribunales siempre sostuvieron la inocencia del joven de 25 años.

La causa fue investigada e impulsada por la fiscal Adriana Ginestar y se remonta a septiembre del 2024. La víctima denunció ese día que sufrió un ataque sexual por parte Cáceres Oviedo, que en ese entonces era su amigo. El hecho sucedió en la noche del 15 de ese mes, después de que ella concurrió al departamento del electricista y compartieron unas cervezas.

La joven le escribió y le dijo que quería hacer algo porque estaba aburrida, entonces él la invitó a su vivienda en Capital. Allí había un encuentro familiar y la muchacha se sumó a la reunión, donde tomaron varias cervezas hasta que todos se retiraron, según la acusación fiscal.

Los dos quedaron solos y la víctima ya se encontraba alcoholizada. Eso fue a las 21.30. La chica recordó que se encontraba sentada en la punta de la cama, mientras que su amigo estaba en una reposera. El lugar es un mono ambiente y charlaron hasta que ella se durmió.

Según el relato de la víctima, más tarde despertó cuando sintió que Cáceres le pasaba la mano por el abdomen. En ese momento observó que éste tenía el celular frente a ella y como que la estaba filmando. Más se sorprendió, cuando notó que estaba desnuda de la cintura para abajo. Después de eso, la chica se retiró de la casa de Cáceres Oviedo y más tarde radicó la denuncia en la UFI CAVIG, en compañía de sus familiares.

La muchacha aseguró que no existió una relación sexual consentida y que esa misma noche le preguntó al joven qué pasó. “¿No te acordás?”, le respondió su amigo. En otro mensaje él le dijo: “La culpa la tuvo el alcohol”. Para la defensa, fue ella quien llamó al muchacho y fue a su casa, y esa noche tuvieron sexo de común acuerdo.

Fuentes judiciales señalaron que el informe médico dio crédito a la versión de la joven, puesto que certificó que presentaba lesiones en sus genitales y que eran compatibles con la de un ataque sexual. La prueba de ADN, además, confirmó que encontraron el perfil genético del ahora condenado en unas muestras. Por otro lado, el estudio toxicológico reveló que la chica tenía intoxicación etílica y eso la puso en condición de indefensión. El informe psicológico también resaltó que ella presentaba indicadores de haber sufrido un ataque sexual.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

El choque entre una moto y una bicicleta en Rivadavia dejó a un niño de dos años en el hospital

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Secuestraron una moto con cédula adulterada en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la desaparicion, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en mendoza: que dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.
Delito sexual

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó

La marcha federal universitaria en San Juan. 
Medida de fuerza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte