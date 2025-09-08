martes 9 de septiembre 2025

Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

El abusador es un jubilado que fue castigado con una pena condicional por los ultrajes contra una nena, amiga de su nieta. La madre de esa pequeña asegura que el sujeto y su familia se burla, los filman y los hostigan de distintas formas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.

El drama de una familia que sufrió el abuso sexual de su hija por parte de un vecino jubilado de Pocito parece no tener fin. La madre de esa pequeña denunció en la Justicia que el abusador y sus allegados se burlan, la siguen hostigando y la intimidan de distintas formas.

La mujer presentó un escrito en la UFI Genérica, donde pidió que se investigue al jubilado Hermes Montero, de 71 años, y a miembros de su familia por los constantes hostigamientos. Aseguró que, lejos de mantener distancia después de la condena que recibió, este hombre y sus allegados los filman cuando salen al fondo de su casa, las molestan y hacen gestos, lo que revive el calvario que comenzó hace dos años dentro del barrio Bella Vista.

“No llevamos una vida normal, mi hija no sabe lo que es salir al fondo de la casa a disfrutar porque siempre son insultos y burlas por parte de este señor y sus familiares. Ella intentó hasta suicidarse y hasta cortó su cabello para que no la reconociera este señor en la calle, todo el tiempo buscan provocarme para que yo reaccione”, contó la denunciante.

image
Una cámara de seguridad, supuestamente, apunta hacia el patio de la familia de la denunciante.

La mujer agregó que la situación afecta directamente a la adolescente: “Mi hija tiene ataque de nervios y ansiedad todos los fines de semana cuando esta gente se reúne y hace disturbios. Mi hija sale al patio, pone un parlante con música fuerte y luego se va a su dormitorio. Le digo que apague eso y me dice: ‘Le subo el volumen mamá para no tener que escuchar sus burlas’”.

Incluso relató un episodio ocurrido este año: “El señor Montero, más conocido como Tito, hasta quiso ingresar a mi domicilio en junio y mi hija lo pilló con la mitad del cuerpo adentro de la puerta que da al frente. Me tienen amenazada de que me van a hacer la vida imposible hasta que yo me vaya del barrio, y que ellos son intocables”.

Montero es un vecino de Pocito que en julio de 2023 fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable de abuso sexual simple contra una adolescente de 14 años, amiga de su nieta. Según la investigación, en varias ocasiones el jubilado aprovechó la confianza que tenía con la familia de la pequeña para manosearla en su vivienda. El caso fue revelado en su momento por Tiempo de San Juan, cuando la Justicia homologó un juicio abreviado en el que el hombre admitió su responsabilidad y recibió una pena condicional, es decir, sin encierro efectivo. Además, le impusieron normas de comportamientos como la de no molestar ni tomar contacto con la víctima y su familia.

No solo Hermes Montero aparece ligado a hechos judiciales. Uno de sus hijos también cayó preso en otro episodio violento. En enero de 2021, la Policía detuvo a ese joven después de que, en estado de ebriedad, insultara y golpeara a su pareja en Pocito. Según la crónica de aquel entonces, el acusado fue reducido tras una fuerte discusión con la mujer, en la que la agredió físicamente, y terminó en los calabozos.

image
La rueda desinflada del auto de la familia de la víctima.

La madre de la nena abusada sostuvo que toda esta situación la deja en un estado de vulnerabilidad permanente y exige que la Justicia actúe con medidas de protección más firmes. “No puede ser que después de lo que hizo, él y su familia se sigan burlando de nosotras”, expresó en la denuncia.

Como pruebas, la denuncia presentó imágenes de las cámaras de seguridad que tiene ese jubilado en la medianera y a través de las cuales filman la casa de la víctima. También señaló que el sábado último, después de la denuncia, aparecieron desinfladas dos cubiertas de su auto que estaba estacionado en la calle. Aseguró que no es la primera vez que le hacen eso, en otro momento le pusieron clavos en las ruedas de su coche. También contó que cada vez que la cruzan en la vereda la insultan o le hacen gestos a modo de burla y para intimidarla.

Temas
