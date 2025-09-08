El impactante video del choque donde un joven jugador de la UVT terminó malherido

Un grave siniestro vial ocurrido en Marquesado tiene en vilo a la comunidad sanjuanina. Un joven de 17 años, jugador de la UVT, resultó malherido tras protagonizar un violento choque frontal en la madrugada del domingo.
El siniestro fue el pasado domingo en la madrugada, a las 2:45 horas precisamente. Este domingo se viralizaron muchos pedidos de oración para el adolescente, de 17 años.
El accidente sucedió en la intersección de avenida Libertador y calle Sargento Baigorria, alrededor de las 2:45. De acuerdo a lo informado por personal de la Comisaría 34ª, el adolescente conducía un Renault Sandero Stepway acompañado por otro menor de edad, cuando, a gran velocidad, realizó una maniobra de sobrepaso que lo llevó a perder el control del vehículo e invadir el carril contrario; expresaron desde la Justicia.
En ese preciso instante, por la misma arteria pero en sentido opuesto, circulaba un Volkswagen Virtus conducido por Roberto Carlos Luna, chofer de Uber, que trasladaba a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes, de 64 años: según la información que envió la fiscalía.
Por la gravedad del hecho y debido a que uno de los protagonistas es menor de edad, tomó intervención inmediata el Segundo Juzgado de Menores en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.
El joven hockista permanece internado en estado delicado, y en las últimas horas se viralizaron cadenas de oración en redes sociales pidiendo por su pronta recuperación.