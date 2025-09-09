Allanan en Rivadavia y Santa Lucía para detener a ladrón

Un operativo encabezado por la UFI Delitos contra la Propiedad terminó con la detención de un joven acusado de integrar una serie de robos ocurridos en distintos puntos de la provincia.

Mirá el video Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Rivadavia El impactante video del choque donde un joven jugador de la UVT terminó malherido

La policía irrumpió en dos domicilios: uno ubicado en el Barrio Colón en Santa Lucía , y el otro en Del Bono Green en Rivadavia . Durante los allanamientos, los uniformados secuestraron una moto 110cc, una patineta eléctrica, cámaras filmadoras y fotográficas, herramientas y documentación perteneciente a una víctima de un hecho anterior.

El sospechoso detenido fue identificado como Luciano Olivera, de 25 años, quien ya estaría vinculado a otras causas penales que se instruyen en la misma fiscalía. Tras el procedimiento, quedó alojado en la Comisaría 13ª, a disposición de la Justicia.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso para determinar si existen más personas involucradas en la red delictiva.