martes 9 de septiembre 2025

Trabajos policiales

Allanan en Rivadavia y Santa Lucía para detener a ladrón

En ambos domicilios encontraron diferentes objetos que estaban denunciados como robados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un operativo encabezado por la UFI Delitos contra la Propiedad terminó con la detención de un joven acusado de integrar una serie de robos ocurridos en distintos puntos de la provincia.

La policía irrumpió en dos domicilios: uno ubicado en el Barrio Colón en Santa Lucía, y el otro en Del Bono Green en Rivadavia. Durante los allanamientos, los uniformados secuestraron una moto 110cc, una patineta eléctrica, cámaras filmadoras y fotográficas, herramientas y documentación perteneciente a una víctima de un hecho anterior.

El sospechoso detenido fue identificado como Luciano Olivera, de 25 años, quien ya estaría vinculado a otras causas penales que se instruyen en la misma fiscalía. Tras el procedimiento, quedó alojado en la Comisaría 13ª, a disposición de la Justicia.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso para determinar si existen más personas involucradas en la red delictiva.

Temas
