lunes 1 de septiembre 2025

Rivadavia

Mirá los videos: indignación en Marquesado por un robo a plena luz del día

Las imágenes se viralizaron en las redes en las últimas horas. No hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-09-01 at 10.02.33 - frame at 0m13s

En las últimas horas se dieron a conocer videos de un hecho delictivo ocurrido hace días atrás en el barrio Marquesado de Rivadavia. En las imágenes se puede ver cómo estos malvivientes entrar a robar a una casa a plena luz del día y con varios vecinos estupefactos viendo cada uno de sus movimientos.

Según fuentes del caso, los damnificados realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional y los delincuentes ya estarían identificados, pero todavía no dan con los mismos.

En uno de los videos se puede ver cómo entran a robar la vivienda. Mientras que en el otro cómo pasan con los objetos robados caminando con total libertad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962504450443993465&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962506188689383875&partner=&hide_thread=false
