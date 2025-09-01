Mirá los videos: indignación en Marquesado por un robo a plena luz del día

En las últimas horas se dieron a conocer videos de un hecho delictivo ocurrido hace días atrás en el barrio Marquesado de Rivadavia. En las imágenes se puede ver cómo estos malvivientes entrar a robar a una casa a plena luz del día y con varios vecinos estupefactos viendo cada uno de sus movimientos.

Según fuentes del caso, los damnificados realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional y los delincuentes ya estarían identificados, pero todavía no dan con los mismos.

En uno de los videos se puede ver cómo entran a robar la vivienda. Mientras que en el otro cómo pasan con los objetos robados caminando con total libertad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962504450443993465&partner=&hide_thread=false Los ladrones entrando a plena luz del día a una casa en Rivadavia, San Juan.



Los malvivientes actuaron igual a pesar de estar siendo vistos por varios vecinos. pic.twitter.com/uTH34t8G4t — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 1, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962506188689383875&partner=&hide_thread=false Los ladrones yéndose del domicilio con la puerta de rejas robada. pic.twitter.com/nh2E5yjqNB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 1, 2025

