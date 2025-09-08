martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Tras décadas cuidando a otros, un diagnóstico en etapa avanzada cambió su vida para siempre. Hoy enfrenta la enfermedad con entereza y busca inspirar a más personas con su mensaje de esperanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diagnóstico médico

Durante más de treinta años, Matt Riddleston se dedicó a acompañar a quienes atravesaban el cáncer. Enfermero oncológico en Inglaterra, jamás imaginó que un día ocuparía el lugar de sus pacientes. En julio de 2022, con 59 años, recibió una noticia devastadora: cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro.

Lee además
mas arte robado por los nazis: hallaron un stradivarius de 300 anos
Historia

Más arte robado por los nazis: Hallaron un Stradivarius de 300 años
Marcos Galperín y Jeff Bezos
Mercados

Amazon busca enfrentar a Mercado Libre junto a otro gigante latinoamericano

Todo comenzó meses antes, cuando los primeros dolores de espalda y un cansancio extremo se hicieron presentes. Pensó que era consecuencia del esfuerzo acumulado tras la pandemia y del ejercicio físico. Sin embargo, los problemas urinarios lo llevaron finalmente a la consulta médica. Allí, un examen clínico y un análisis de PSA con valores alarmantes marcaron el inicio de un camino inesperado. Una biopsia posterior confirmó el diagnóstico y los estudios determinaron que la enfermedad ya estaba avanzada.

Matt reconoce que su experiencia como enfermero no lo protegió, sino que lo enfrentó a un conocimiento doloroso: “Sé demasiado y eso no siempre ayuda”, confesó. Aunque se permite bromear con sugerencias a sus médicos, admite que convivir con el cáncer es aceptar la falta de control, algo que lo aterra y a la vez lo impulsa a seguir adelante.

image

Desde entonces, inició un tratamiento intensivo: terapia hormonal para reducir la testosterona, seis ciclos de quimioterapia y sesiones de radioterapia diaria. Actualmente continúa con controles y medicación, y aunque sus niveles de PSA se mantienen bajos, vive con la incertidumbre de lo que vendrá.

Lejos de detenerse, Matt sigue trabajando, aunque evitó atender pacientes con cáncer de próstata porque la cercanía emocional le resulta demasiado fuerte. Al mismo tiempo, se propuso un desafío solidario: el 7 de septiembre participará en el Tour De 4 de Sir Chris Hoy, un exigente recorrido ciclista de 90 kilómetros en Glasgow. Lo hará junto a su amigo de toda la vida, David Abbott, con el objetivo de recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity.

Acompañado por su esposa Kate y sus hijas, Matt intenta reconciliar sus dos identidades: la del enfermero que brinda cuidados y la del paciente que lucha día a día. Y lo hace dejando un mensaje claro: “Las personas con cáncer en etapa cuatro no siempre lucen frágiles. Seguimos siendo capaces, queremos seguir participando y tenemos mucho para dar”.

Temas
Seguí leyendo

Una ciudadana argentina murió en una tentado terrorista en Jerusalén

Septiembre, ruda y buena vibra: el ritual que muchos argentinos recomiendan y para qué sirve

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

"Pensar como un emprendedor": el consejo de un experto de Harvard para alcanzar el éxito y el bienestar

El papa León XIV declaró santos a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: "Son una invitación a no malgastar la vida"

Secuestró a sus dos hijos y los asesinó

El martes se presenta el nuevo iPhone, pero ya se filtró una imagen que generó risas

Inesperada reflexión de Trump: "Perdimos a Rusia y a India"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas arte robado por los nazis: hallaron un stradivarius de 300 anos
Historia

Más arte robado por los nazis: Hallaron un Stradivarius de 300 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Te Puede Interesar

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un especialista adelantó qué características tendrá la primavera en San Juan.
Clima

Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Capello, sin filtro en Paren: del peronismo ladrón a las críticas a Milei y la advertencia minera
Entrevista

Capello, sin filtro en Paren: del "peronismo ladrón" a las críticas a Milei y la advertencia minera

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan