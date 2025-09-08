Una ciudadana argentina murió en una tentado terrorista en Jerusalén

Una argentina murió en el atentado terrorista de este lunes en Jerusalén, cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra una concurrida parada de colectivos.

Entre las seis víctimas asesinadas a balazos está Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, quien había nacido en Argentina y residía en Israel desde su infancia, confirmó el rabino de la AMIA, Eliahu Hamra. El religioso contó que estaba en el lugar del ataque porque iba a su trabajo.

"Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana", expresó Hamra en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EliahuHamra/status/1965056064551891049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965056064551891049%7Ctwgr%5E8d017ac06b4fd3e1752974afd638599be27372a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fargentina-murio-ataque-terrorista-parada-colectivos-jerusalen_0_ar52KbRSWO.html&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor confirmamos que Sara ("Sarita") Mariela Voloj de Mendelson (Z”L), de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén. Expresamos nuestra solidaridad con… pic.twitter.com/M3LDvGwt95 — Rab Eliahu Hamra (@EliahuHamra) September 8, 2025

Por el atentado también hubo 21 heridos, seis de ellos de gravedad.

Dos atacantes palestinos llegaron al cruce de Ramot, en Jerusalén, donde les dispararon a los pasajeros que esperaban en una parada y también a un colectivo que recién se había detenido allí.

Un soldado y varios civiles abatieron a tiros a ambos terroristas, informó la Policía de Israel.

Cuatro de las víctimas fatales murieron en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas con heridas graves al hospital Hadassah, donde fallecieron.

Recién sobre el mediodía de este lunes se empezaron a conocer datos de la argentina. La periodista uruguaya Janas Beris contó desde Israel que fue muy activa siempre con el movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva, y que tenía parientes tanto en Uruguay como en Israel. Además, reprodujo parte de la necrológica que difundió la familia de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JanaBeris1/status/1965081106698379383?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965081106698379383%7Ctwgr%5E8d017ac06b4fd3e1752974afd638599be27372a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fargentina-murio-ataque-terrorista-parada-colectivos-jerusalen_0_ar52KbRSWO.html&partner=&hide_thread=false Sara Mendelson, a quien todos conocían como Sarita, una de las 6 vícitmas mortales del atentado terrorista de este lunes en Jerusalem, había llegado a Israel hace décadas desde Argentina. Había sido muy activa en el movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva. Tenía también… pic.twitter.com/bu0dbXWoq9 — Jana Beris (@JanaBeris1) September 8, 2025

En un comunicado, Cancillería remarcó: "La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson. El Gobierno expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal".

"La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos -prosigue el texto-. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación".