Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Un posteo del reconocido empresario desarrollista de Córdoba, Lucas Salim , presidente de Grupo Proaco , se viralizó este lunes. en el mensaje, el desarrollista cargó con insultos contra los votantes bonaerenses tras la derrota electoral de La Libertad Avanza. A los habitantes del conurbano, "para que aprendan", les deseó alta inflación y "desnutrición infantil".

El CEO, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" (calificándolo como "el peor negocio") para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo por más de 13 puntos. Salim calificó al Conurbano bonaerense como "una cloaca en todo sentido" .

Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros , son brutos , son pobres por como votan , pero están acostumbrados a que “el patrón” político les regale una chapa y con eso les alcanza. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta…

En un fuerte descargo en redes sociales, Salim, quien lidera proyectos como Docta y Pocito, afirmó que los votantes del Conurbano "viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lucasjosesalim/status/1964843179297165563&partner=&hide_thread=false Va volve , va volve … riesgo kuka a tope.

Clarín está vivo.

Los medios aprendieron a usar las redes.

Es oficial que 1 de cada 2 Boanerenses viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista.

Está claro que años de mugre no se resuelven en 24 meses. — Lucas José Salim (@Lucasjosesalim) September 8, 2025

El empresario no frenó ahí y tildó a los electores de "burros" y "brutos" por apoyar a dirigentes que, según su visión, "les roban en la cara". El CEO de Proaco concluyó su análisis de la derrota oficialista afirmando: "Hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo".

Más tarde, tras el masivo repudio en redes sociales y medios de comunicación, el empresario aclaró que "no odio al conurbano", sino que la situación "le duele".