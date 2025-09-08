lunes 8 de septiembre 2025

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

El CEO de un grupo inmobiliario cordobés criticó duramente a los votantes bonaerense, que este domingo le dieron la espalda al gobierno nacional. Luego intentó una disculpa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un posteo del reconocido empresario desarrollista de Córdoba, Lucas Salim, presidente de Grupo Proaco, se viralizó este lunes. en el mensaje, el desarrollista cargó con insultos contra los votantes bonaerenses tras la derrota electoral de La Libertad Avanza. A los habitantes del conurbano, "para que aprendan", les deseó alta inflación y "desnutrición infantil".

El CEO, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" (calificándolo como "el peor negocio") para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo por más de 13 puntos. Salim calificó al Conurbano bonaerense como "una cloaca en todo sentido".

En un fuerte descargo en redes sociales, Salim, quien lidera proyectos como Docta y Pocito, afirmó que los votantes del Conurbano "viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista".

El empresario no frenó ahí y tildó a los electores de "burros" y "brutos" por apoyar a dirigentes que, según su visión, "les roban en la cara". El CEO de Proaco concluyó su análisis de la derrota oficialista afirmando: "Hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo".

Más tarde, tras el masivo repudio en redes sociales y medios de comunicación, el empresario aclaró que "no odio al conurbano", sino que la situación "le duele".

