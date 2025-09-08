Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El resultado de las urnas durante las elecciones de este domingo en Buenos Aires está provocando efecto en el ámbito económico. Mientras en Wall Street las acciones están bajando y el Riesgo País sube, la cotización del dólar también tuvo sus variaciones, marcando alzas por encima de los valores cerrados el viernes. En San Juan hubo impacto y registró una suba, con respecto a la semana pasada.
A cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Según el portal dolarsanjuan.com, la cotización informal de la moneda estadounidense cerró a $1.440 para la venta y $1.340 para la compra. La última actualización del sitio fue a las 17:16 de este lunes. La semana pasada, el blue costaba cerca de los $1.400.
En la jornada de este lunes en Buenos Aires, el dólar blue se negoció a $1.355 para la compra y $1.385 para la venta, mientras que el oficial cerró en $1.365 y $1.425 respectivamente. En el segmento financiero, el MEP se ubicó en $1.432,80 para la compra y $1.436,50 para la venta, y el contado con liquidación en $1.436 y $1.439. En tanto, el dólar cripto se ofreció a $1.416,17 para la compra y $1.423,75 para la venta, y el dólar tarjeta se posicionó en $1.852,50.