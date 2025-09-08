lunes 8 de septiembre 2025
Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

La cotización del dólar se mantuvo sobre la brecha establecida por el Gobierno, muy cerca del techo de la banda. En los bancos se llegó a vender hasta en $1.480. Cómo fue el impacto en la provincia.

Por Mariela Pérez

El resultado de las urnas durante las elecciones de este domingo en Buenos Aires está provocando efecto en el ámbito económico. Mientras en Wall Street las acciones están bajando y el Riesgo País sube, la cotización del dólar también tuvo sus variaciones, marcando alzas por encima de los valores cerrados el viernes. En San Juan hubo impacto y registró una suba, con respecto a la semana pasada.

A cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Según el portal dolarsanjuan.com, la cotización informal de la moneda estadounidense cerró a $1.440 para la venta y $1.340 para la compra. La última actualización del sitio fue a las 17:16 de este lunes. La semana pasada, el blue costaba cerca de los $1.400.

En la jornada de este lunes en Buenos Aires, el dólar blue se negoció a $1.355 para la compra y $1.385 para la venta, mientras que el oficial cerró en $1.365 y $1.425 respectivamente. En el segmento financiero, el MEP se ubicó en $1.432,80 para la compra y $1.436,50 para la venta, y el contado con liquidación en $1.436 y $1.439. En tanto, el dólar cripto se ofreció a $1.416,17 para la compra y $1.423,75 para la venta, y el dólar tarjeta se posicionó en $1.852,50.

El dólar tocó los $1.480 en varios bancos y a cuánto cerraron el blue y el oficial

Los mercados reaccionaron con fuertes caídas a la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses durante la tarde del lunes. Antes de la apertura de la bolsa local, las acciones argentinas en Nueva York mostraban bajas de hasta casi 24%, como ocurrió con los papeles del BBVA. Al abrir la rueda local, el índice Merval se desplomó más de un 15% medido en dólares, reflejando la tendencia negativa observada en los mercados internacionales desde la rueda “overnight”.

Paralelamente, el dólar minorista mostró un aumento significativo, alcanzando los $1.480 en algunos bancos privados durante la jornada, aunque retrocedió hacia el cierre a la zona de $1.440. En el Banco Nación, la cotización finalizó cerca de $1.425, con un incremento de $45 en un solo día. Por su parte, el dólar blue cerró la jornada en $1.385, mientras que otros tipos de dólar, como el MEP y el contado con liquidación, también registraron subas notables, reflejando la volatilidad cambiaria.

Crece la presión del dólar y algunos bancos lo venden a $1.460

El dólar oficial minorista se vende a $1.454,46, un incremento de 4,8% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, Galicia, Patagonia y Piano que lo venden $1.460, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380.

A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, opera a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.

En San Juan bajó la cotización del dólar

Conforme a la última actualización del sitio Dólar San Juan, la venta bajó $20, ubicándose en los $1.440. Por su parte en los distintos grupos de compra y venta de divisas, la cotización ronda entre los $1.430 y los $1.460.

Flucúa la cotización del dólar con el paso de las horas

Tras subir $ 80 y llegar a los $ 1460 en la apertura de la rueda, ahora cae $ 10 y cotiza a $ 1390 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En San Juan también varía la cotización. Conforme el portal Dolár San Juan, subió $30 el valor de la venta.

Por su parte, el dólar blue se vendió sobre los $1.370 promedio en la city porteña, mientras que en San Juan estuvo rondando los mismos valores.

El panorama es completamente diferente este lunes. Banco Galicia, que se volvió tendencia en la red social “X”, arrancó el día elevando la cotización a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nación cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

La cotización del dólar oficial también se elevó, registrando $1400 para la compra y $1.460 para la venta.

Por su parte, en la provincia según el portal Dólar San Juan, el dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.430 para la venta.

En promedio se calcula un alza que ronda los $80 y no se descartan variaciones y movimientos fluctuante de la moneda, al menos por este lunes, debido a los primeros efectos provocados por las elecciones y la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

