Anotá: cuál es la única encuestadora que acertó el amplio triunfo peronista en Buenos Aires

La mayoría de las encuestadoras coincidían con el "empate técnico" que en el cierre de campaña bonaerense pronosticó Javier Milei. Pero hubo una que se acercó bastante al resultado final.
La consultora Nueva Comunicación, dirigida por el periodista César Mansilla se convirtió en la única que predijo el contundente triunfo de Fuerza Patria en la elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas este domingo.
Mientras la casi totalidad de las empresas del rubro auguraban una elección mucho más reñida, e incluso varias le daban una amplia ventaja a La Libertad Avanza, la firma Nueva Comunicación, en su último trabajo finalizado el 29 de agosto y publicado el 2 de setiembre, le otorgaba 42,6 puntos porcentuales a Fuerza Patria y 33,8% a La Libertad Avanza.
El estudio presentó un margen de error muestral de ±2,8%, por lo que los resultados obtenidos se ubicaron dentro del rango esperado y mostraron una alta cercanía con los resultados finales: 47,28% para Fuerza Patria y 33,71% para La Libertad Avanza.
A borde de la veda, un repaso sobre las publicaciones estadísticas marcaban lo siguiente: