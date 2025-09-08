lunes 8 de septiembre 2025

Bingo

Anotá: cuál es la única encuestadora que acertó el amplio triunfo peronista en Buenos Aires

La mayoría de las encuestadoras coincidían con el "empate técnico" que en el cierre de campaña bonaerense pronosticó Javier Milei. Pero hubo una que se acercó bastante al resultado final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
César Mansilla, el director de Nueva Comunicación

César Mansilla, el director de Nueva Comunicación

por el efecto elecciones en provincia de buenos aires, a cuanto cerro el dolar blue en san juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
un famoso sanjuanino felicito a kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: que sigan los exitos
En las redes

Un famoso sanjuanino felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Que sigan los éxitos"

La consultora Nueva Comunicación, dirigida por el periodista César Mansilla se convirtió en la única que predijo el contundente triunfo de Fuerza Patria en la elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas este domingo.

Mientras la casi totalidad de las empresas del rubro auguraban una elección mucho más reñida, e incluso varias le daban una amplia ventaja a La Libertad Avanza, la firma Nueva Comunicación, en su último trabajo finalizado el 29 de agosto y publicado el 2 de setiembre, le otorgaba 42,6 puntos porcentuales a Fuerza Patria y 33,8% a La Libertad Avanza.

El estudio presentó un margen de error muestral de ±2,8%, por lo que los resultados obtenidos se ubicaron dentro del rango esperado y mostraron una alta cercanía con los resultados finales: 47,28% para Fuerza Patria y 33,71% para La Libertad Avanza.

image

Los pálpitos

A borde de la veda, un repaso sobre las publicaciones estadísticas marcaban lo siguiente:

  • Cristian Buttié (CB Consultora Opinión Pública): "Nuestra última medición daba 2.5 puntos a favor del PJ en la suma total. Creemos que esa diferencia puede estirarse a 5", comentó.
  • Manuel Zunino (Proyección): "Sigue el peronismo 2 puntos arriba aproximadamente y la diferencia con las semanas anteriores es que se polarizó un poco el escenario", explicó.
  • Facundo Nejamkis (Opina Argentina): "Tengo una ventaja significativa en la Tercera Sección para el PJ de unos 15 puntos. Y por primera vez tengo al PJ apenas arriba en la Primera Sección. Así mi intuición me dice que va a ganar el peronismo aunque no sé por cuánto", señaló.
  • Julio Burdman (Isasi-Burdman): El analista, conocido por su mirada más optimista sobre el oficialismo, difiere de los demás consultores. Un estudio de su consultora, publicado antes del escándalo, le adjudica a La Libertad Avanza una ventaja de 10 puntos en la suma total, con un 37% de intención de voto frente a un 27% para el peronismo, con un 23% de indecisos.
Temas
La derrota de Milei en Buenos Aires disparó el dólar cripto y dio una señal para el lunes

Ansiedad de los mercados por las elecciones bonaerenses: qué esperan y qué puede pasar con el dólar

Buenos Aires: quién gana las elecciones claves del domingo

Elecciones en Buenos Aires: a qué hora se conocerán los resultados

La provincia de Buenos Aires no garantiza la seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza

Rawson se prepara para vivir el Festival Nacional de Coros

Cuenta regresiva para la "madre de todas las batallas": Quién ganará las elecciones en Buenos Aires

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

importante empresario cordobes le deseo al conurbano bonaerense desnutricion infantil asi aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Por Fernando Ortiz
En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

El sospechoso, al que no se lo identifica para resguardar a la víctima, junto a su abogada defensora.
Presunto pervertido

Padece un leve retraso madurativo y será investigado por abusar de su sobrina

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela