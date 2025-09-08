Un famoso sanjuanino felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Que sigan los éxitos"

El triunfo del peronismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del pasado domingo no pasó desapercibido para figuras destacadas de diferentes ámbitos. Entre los mensajes de felicitación, se destacó el del sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , quien utilizó sus redes sociales para enviar sus palabras de apoyo al gobernador Axel Kicillof .

"En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas. Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos", escribió Tapia.

image

El propio Kicillof se dirigió a la militancia y a la ciudadanía desde el búnker de Fuerza Patria, en La Plata, donde estuvo acompañado por funcionarios, candidatos y dirigentes del Partido Justicialista. En un discurso extenso, destacó la participación de los bonaerenses, el trabajo de los militantes y la unidad del espacio político: “Tuvimos una elección transparente, sin una denuncia. Esto es una fiesta popular”, aseguró.

El gobernador subrayó además los desafíos que enfrenta la provincia frente al gobierno nacional y enfatizó que los resultados del domingo obligan a la oposición a reconsiderar su rumbo. “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias. No son de este gobernador o este presidente, son del pueblo que lo reclamó en las urnas”, señaló.

Durante su discurso, Kicillof celebró el desempeño del peronismo a nivel territorial, destacando que la fuerza ganó 99 municipios y 6 de las 8 secciones electorales, con una diferencia de 13 puntos.

Asimismo, lanzó un mensaje de unidad y prudencia: “Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Ganamos, pero sumando fuerzas, y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo”.