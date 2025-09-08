Tras la dura caída electoral bonaerense, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Tras la derrota electoral de la Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente Javier Milei convocó a sus ministros y otros miembros de su equipo para una doble reunión de Gabinete, este lunes en Casa Rosada. Una se desarrolló durante la mañana, a las 9:30. En tanto que, habrá otro encuentro a las 16:30, ya que algunos funcionarios no llegaban al cónclave matutino. Las reuniones buscan revisar la estrategia de campaña con miras a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El primer mandatario fue el primero en llegar a Balcarce 50, envuelto en un fuerte operativo de seguridad. También ocupa un lugar en el Salón Eva Perón el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -quien estuvo ausente con aviso en el búnker libertario por "motivos familiares"-. Participan además los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, también están presentes en la reunión. Completan la nómina las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, se esperan para la edición vespertina la presencia de Patricia Bullrich (Seguridad), quien participa por estas horas de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y Luis “Toto” Caputo (Economía).

Las elecciones en la provincia arrojaron un triunfo contundente para el peronismo, que con más del 47% de los votos retuvo todas las bancas en juego en Diputados y en el Senado, y además sumó nuevos escaños. La Libertad Avanza quedó relegada a más de 13 puntos de distancia, un resultado que representó un golpe político para la gestión nacional.

El mandatario reconoció el domingo por la noche la derrota desde el búnker en La Plata, donde aseguró que asumirá los errores cometidos. “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, afirmó, al tiempo se ratificó que no se modificará el rumbo económico y político del Gobierno.

En el escenario de La Plata acompañaron a Milei el vocero Manuel Adorni, los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político Sebastián Pareja.

Más allá del resultado, el Presidente insistió en que no habrá cambios en la orientación económica. “El rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo, y destacó la política de equilibrio fiscal, desregulación y lucha contra la inseguridad.

Con la mirada puesta en octubre, Milei sostuvo que la derrota será un punto de partida. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre”, aseguró, al tiempo que prometió acelerar las reformas impulsadas por su Gobierno.