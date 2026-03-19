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Discurso

Milei cerró el Foro del NOA en Tucumán con críticas al gobierno anterior antes de viajar a Hungría

El Presidente participó del encuentro económico en el norte del país, donde defendió su plan y volvió a cuestionar la gestión previa, en la antesala de su gira internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei foro del noa

El presidente Javier Milei participó este jueves del Foro Económico del NOA en Tucumán, donde brindó un discurso con fuerte contenido político y económico antes de partir rumbo a Hungría para cumplir con una agenda internacional.

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El mandatario fue el principal orador del encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que reunió a empresarios, dirigentes y economistas bajo el lema “La hora de las provincias”.

Durante su exposición, Milei defendió el rumbo de su gestión y apuntó contra el gobierno anterior, al que responsabilizó por los desequilibrios económicos heredados. En ese sentido, cuestionó el nivel de déficit fiscal y la emisión monetaria de los últimos años, y aseguró que esos factores explican la alta inflación que enfrentó el país.

El Presidente también sostuvo que su administración logró ordenar variables clave en poco tiempo y se mostró optimista respecto a la desaceleración de la inflación, al considerar que la tendencia continuará si se mantiene el actual programa económico.

En línea con otros discursos recientes, el jefe de Estado volvió a respaldarse en ideas del liberalismo económico y en autores clásicos para fundamentar su visión sobre el rol del Estado y el funcionamiento del mercado.

La actividad en Tucumán se dio en la previa de su viaje a Hungría, donde el mandatario participará de reuniones políticas, actividades académicas y un foro internacional alineado con sectores conservadores.

Con este paso por el norte argentino, Milei sumó una nueva exposición pública en la semana, en la que combinó definiciones económicas con un tono confrontativo hacia la oposición, en un contexto político todavía atravesado por tensiones y debates sobre el rumbo del país.

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