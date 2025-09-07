lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Provincia de Buenos Aires

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario se mostró rodeado de los principales funcionarios de su administración, además de candidatos y dirigentes del PJ. Pidió que Javier Milei lo llame. Le exigió al Presidente compartir una reunión para "trabajar y entrar en acuerdo" y demandó: "Tené el coraje y la valentía".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este domingo por la noche a hablar tras consolidarse el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses. Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario se mostró rodeado de los principales funcionarios de su administración, además de candidatos y dirigentes del PJ. Mientras la militancia coreaba de fondo “es para Axel la conducción” y “se siente, se siente, Axel presidente”, Kicillof inició su discurso por los agradecimientos.

Lee además
despues de 20 anos, el peronismo volvio a ganar en el campo de la provincia de buenos aires
Sector productivo

Después de 20 años, el peronismo volvió a ganar en el campo de la Provincia de Buenos Aires
¿kicillof o milei? quien gano en cada una de las secciones electorales de la provincia de buenos aires
Comicios bonaerenses

¿Kicillof o Milei? Quién ganó en cada una de las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires

“Empiezo por los agradecimientos. Primero a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo a los militantes y las militantes que vencieron la resignación, los ataques, y salieron a la cancha y a las calles a pelear la elección. Tercero a los candidatos, a los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente a los seccionales y distritales de Fuerza propia. Protagonizaron una elección histórica, a los intendentes e intendentas del peronismo, que defendieron a nuestra gente”, resaltó.

“Gracias a los que escucharon lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio [Massa], Cristina [Kirchner], injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", sumó.

Y completó: “A los dirigentes nacionales, sindicales y los compañeros que van a ser candidatos en la elección de octubre, Jorge Taiana, [Juan] Grabois, [Vanesa] Siley, [Hugo] Yasky, Palazzo, Hugo Moyano. Y también a los que, contra todos los pronósticos y contra los agoreros de siempre, pudieron hacer una de las elecciones más pacíficas de la historia de la provincia. Tuvimos una elección transparente, sin una denuncia. Gracias [Javier] Alonso, [Carlos] Bianco, a la policía de la provincia, fuerzas federales y la junta electoral. Esto es una fiesta popular”.

Luego, hizo referencia al escena política y celebró la victoria opositora: “Yo sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente, nuestro pueblo, la está pasando mal, muy mal. Pero la verdad es que permitámonos disfrutar este momento y este intervalo, de una alegría reparadora y necesaria. Veníamos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos".

“En esta etapa tan compleja, es la primera vez prácticamente que hay un gobierno nacional de esta orientación y de este signo tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la provincia se gobierna desde una mirada tan distinta a lo que pasa en la nación. Dijimos que el gobierno que encabezamos, iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo", reforzó.

Y enfatizó: "12 millones de millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión. Nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia. Veníamos a demostrar que había otro camino posible y construir una alternativa. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país".

Para Kicillof, los resultados de estos comicios obligan a Javier Milei a “rectificar el rumbo”. “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina. No son de este gobernador o este presidente, son del pueblo que lo reclamó en las urnas. No se puede gobernar más con odio, maltrato o con insultos. El gobierno tiene que intervenir y no puede actuar con indiferencia”, sostuvo.

Advirtió que “lo peor” que pueda hacer el principal espacio opositor es “tomar este triunfo con soberbia”.

“Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Ganamos, pero sumando fuerzas, y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo”, reparó el gobernador bonaerense.

Y aclaró:" Algunos especulan que este triunfo es para desestabilizar la economía, pero los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario, están en el gobierno nacional.

En otro pasaje de su alocución, planteó un desafío para el Presidente: “Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo. Tenemos que imperiosamente reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo“.

“Con esta elección, con este resultado, después de que decían que iba a pintar la provincia de violeta, se ganó con 13 puntos de diferencia, se ganaron 99 municipios, se ganaron 6 de las 8 secciones electorales. Una elección fabulosa. Pero vengo a decirles que con esto hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”, destacó.

Y concluyó con una reflexión: “La democracia ante todo y basta de pegarle y acusar al peronismo de que no es democrático y pacífico. Córtenla y se lo digo a todos: democracia, paz y peronismo”.

Seguí leyendo

La derrota de Milei en Buenos Aires disparó el dólar cripto y dio una señal para el lunes

La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

La historia detrás del sujeto condenado por abuso, que rompió la tobillera y huyó: todavía no lo encuentran

Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

El país observa las elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están conformadas las secciones

Murió la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo a los 106 años

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del fiscal detenido al votante que salio corriendo: las perlitas de las elecciones en buenos aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado
Historias del Crimen

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado

Te Puede Interesar

El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias
Política oficial

El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias

Por Miriam Walter
Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei
Elecciones bonaerenses

Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión
Desde La Plata

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

Kicillof, sobre el resultado electoral: Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei
Provincia de Buenos Aires

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
SMN

San Juan arranca la semana con temperaturas templadas y sin lluvias