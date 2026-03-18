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Justicia

Una ley impulsada por Javier Milei terminó beneficiando a Lázaro Báez

El ex constructor Lázaro Báez obtuvo un sobreseimiento parcial gracias a una norma que el Congreso aprobó, a instancias del Ejecutivo nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ex empresario de la construcción Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones.

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No obstante, Báez deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012. La razón radica en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera al resto de los años en los que su compañía no efectuó pagos de IVA y Ganancias.

El sobreseimiento alcanzó a los hijos de Báez, Martín, Leandro y Luciana, como también a César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

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