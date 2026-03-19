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Milei viajó a Hungría para participar de un foro conservador y reforzar su perfil internacional

Javier Milei participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora, y se reunirá con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Por Agencia NA
Javier Milei junto a Viktor Orban

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El presidente Javier Milei partió esta noche rumbo a Budapest después de participar del Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán.

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El economista encaró una nueva travesía internacional, esta vez a Hungría, debido a una invitación que recibió para participar de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), con el objetivo de reunirse con las autoridades locales, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

El arribo del mandatario a la capital húngara está previsto para el viernes 20 de marzo a las 20:00 (15:00 hora argentina).

En tanto, la actividad oficial comenzará el sábado 21 de marzo con una serie de encuentros institucionales.

En ese sentido, a las 11:00 (7:00 en la Argentina), Milei mantendrá una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Más tarde, a las 12:10 (8:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado tendrá su participación central en la agenda política internacional: a las 16:30 (12:30 en la Argentina) encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó, en un evento que reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina).

La llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9:00 para cerrar así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.

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