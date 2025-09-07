domingo 7 de septiembre 2025

Caputo tras la derrota de LLA en Buenos Aires: "Nada va a cambiar en lo económico"

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, afirmó que pese a la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno mantendrá sin cambios su programa económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo

Luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se pronunció a través de su cuenta de X y ratificó la continuidad del rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió el funcionario, y cerró su mensaje con un breve: “Un abrazo a todos”. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió el funcionario, y cerró su mensaje con un breve: “Un abrazo a todos”.

En los comicios bonaerenses, Fuerza Patria se impuso por cerca de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, resultado que marcó un revés para el oficialismo nacional en el distrito electoral más importante del país.

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo
Caputo tras la derrota de LLA en Buenos Aires: "Nada va a cambiar en lo económico"