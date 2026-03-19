jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto partidiario

Macri: "El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"

Así lo expresó el expresidente de la Nación en el congreso del PRO ante gobernadores, intendentes, legisladores y militantes del partido.

Por Agencia NA
El ex presidente Mauricio Macri, en su primer encuentro con el PRO.

El ex presidente Mauricio Macri, en su primer encuentro con el PRO.

El expresidente Mauricio Macri aseguró que no coinciden en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” y agregó que el PRO "no nació sólo para ganar una elección”.

Lee además
guillermo moreno afirmo que votaria sin problemas a victoria villarruel si fuera la candidata del peronismo
Hipotético escenario

Guillermo Moreno afirmó que "votaría sin problemas" a Victoria Villarruel si fuera la candidata del peronismo
La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.
Óptica oficial

Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación

Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de todos los miembros del Gabinete del Gobierno Nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, agregó.

“Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó al actual presidente Javier Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

El Gobierno le baja el tono a las amenazas de Irán y toma distancia de la postura de Waldo Wolff

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta integral del Gobierno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el primer informe oficial dice que los canos del acueducto gran tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser toxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Te Puede Interesar

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Por Walter Vilca
En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia
Reclamo

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos
Reconstrucción

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos

El nuevo predio en Jáchal que definió la provincia sobre Ruta 150, será la base de un polo productivo que incluirá Zona Franca, parque industrial y generación de energía.
Zona Franca

Más que un cambio de lugar: el plan de la provincia para convertir a Jáchal en un polo clave para la minería

La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.
Óptica oficial

Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación