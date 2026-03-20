viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren las Rotativas

Munisaga en Paren: del "modelo de Milei excluye" a su futuro político en Rawson, ¿con reelección?

El intendente de Rawson analizó la situación económica del país, cuestionó el rumbo del gobierno nacional, habló del presente del peronismo y destacó el trabajo conjunto con la Provincia. Reviví la entrevista completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-20 at 10.24.56

En su paso por el programa Paren las Rotativas, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, dejó una serie de definiciones que cruzaron la realidad económica del país, el presente del peronismo y su propio futuro político en el departamento.

Lee además
gioja en off the record: del problema mas grande de orrego es milei al seria un error que unac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

El jefe comunal trazó un diagnóstico crítico sobre la gestión del presidente Javier Milei y el impacto de sus medidas en la vida cotidiana. “Está muy complicado para todos. Cuando uno recorre la calle, habla con vecinos o empresarios, es puro lamento: no alcanza, se pierde poder adquisitivo y el escenario es incierto”, afirmó.

En ese sentido, fue más allá al cuestionar el modelo económico: “El modelo de Milei excluye. Se concentra en algunas actividades que tienen futuro, como la minería o la energía, pero el resto la está pasando mal”.

Munisaga también intentó explicar por qué, pese a ese escenario, el oficialismo nacional mantiene respaldo social: “El argentino quiere vivir con estabilidad. Eso fue lo que se votó, pero todavía no se termina de resolver y puede ser su propia condena si no lo logra”.

Al referirse al peronismo, el intendente aseguró que el espacio “está vivo”, aunque en un proceso de reconfiguración. “Hay provincias donde está más organizado y con liderazgo claro, y otras donde se está reconstruyendo. San Juan viene en ese camino, con una unidad que genera expectativa”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la necesidad de una renovación interna: “Todo proyecto político necesita renovar liderazgos, energía y conducción”. También valoró el rol de dirigentes como Sergio Uñac y Cristian Andino, aunque evitó pronunciarse sobre candidaturas: “No soy quien para poner nombres, eso tiene que surgir de un proceso interno”.

A nivel provincial, destacó la relación institucional con el gobernador Marcelo Orrego. “Es muy buena. Cada uno en su rol, pero con coordinación. En tiempos difíciles hay que trabajar en conjunto”, señaló, y mencionó obras como la pavimentación de la calle Meglioli como ejemplo de esa articulación.

Embed - Entrevista con Carlos Munisaga

En cuanto a la gestión municipal, puso el foco en la obra pública y la cercanía con los vecinos en un contexto económico adverso. “Hemos hecho casi 150 cuadras de pavimento en 2025 y vamos a seguir invirtiendo para cubrir una demanda muy grande”, indicó.

Sobre su futuro político, Munisaga evitó confirmar si buscará la reelección en Rawson. “No es prudente hablar de candidaturas ahora. Estoy gobernando en un momento muy delicado y mi responsabilidad es estar enfocado en la gestión”, afirmó, dejando abierta la incógnita.

También se refirió a las tensiones internas del peronismo en otros departamentos y consideró que “los ruidos se arreglan”, apostando a la unidad del espacio.

Finalmente, mencionó al dirigente Guillermo Moreno, a quien definió como “un peronista apasionado” y con fuerte compromiso con el desarrollo nacional.

En un contexto de crisis económica y redefiniciones políticas, el intendente dejó en claro cuál es su prioridad: “Hoy lo más importante es estar cerca de la gente y sostener la gestión, porque la realidad es muy difícil y la gente la está pasando mal”.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del Millo y qué buscan de las nuevas promesas video
Oportunidad

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

Por Carla Acosta
El sanjuanino condenado a 9 de años de prisión por violar a su prima, (se tapa el rostro para proteger la identidad de la víctima).
Pena

Condenan a un sanjuanino a 9 de años de prisión por violar a su prima

Una estafa virtual con tarjetas de crédito detectada en San Juan se extendió al resto del país.
Alerta

La nueva estafa en San Juan con tarjetas de crédito destapó la olla en todo el país

Carlos Guerrero es un enamorado de su tierra y también una persona muy activa en redes, con posteos llenos de buena onda y humor.
Personajes sanjuaninos

Carlos Guerrero, el gran promotor de 25 de Mayo, que fue viral en pandemia y ahora divierte desde las redes

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos