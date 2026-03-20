Munisaga en Paren: del "modelo de Milei excluye" a su futuro político en Rawson, ¿con reelección?

En su paso por el programa Paren las Rotativas , el intendente de Rawson, Carlos Munisaga , dejó una serie de definiciones que cruzaron la realidad económica del país, el presente del peronismo y su propio futuro político en el departamento.

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El jefe comunal trazó un diagnóstico crítico sobre la gestión del presidente Javier Milei y el impacto de sus medidas en la vida cotidiana. “Está muy complicado para todos. Cuando uno recorre la calle, habla con vecinos o empresarios, es puro lamento: no alcanza, se pierde poder adquisitivo y el escenario es incierto”, afirmó.

En ese sentido, fue más allá al cuestionar el modelo económico: “El modelo de Milei excluye. Se concentra en algunas actividades que tienen futuro, como la minería o la energía, pero el resto la está pasando mal”.

Munisaga también intentó explicar por qué, pese a ese escenario, el oficialismo nacional mantiene respaldo social: “El argentino quiere vivir con estabilidad. Eso fue lo que se votó, pero todavía no se termina de resolver y puede ser su propia condena si no lo logra”.

Al referirse al peronismo, el intendente aseguró que el espacio “está vivo”, aunque en un proceso de reconfiguración. “Hay provincias donde está más organizado y con liderazgo claro, y otras donde se está reconstruyendo. San Juan viene en ese camino, con una unidad que genera expectativa”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la necesidad de una renovación interna: “Todo proyecto político necesita renovar liderazgos, energía y conducción”. También valoró el rol de dirigentes como Sergio Uñac y Cristian Andino, aunque evitó pronunciarse sobre candidaturas: “No soy quien para poner nombres, eso tiene que surgir de un proceso interno”.

A nivel provincial, destacó la relación institucional con el gobernador Marcelo Orrego. “Es muy buena. Cada uno en su rol, pero con coordinación. En tiempos difíciles hay que trabajar en conjunto”, señaló, y mencionó obras como la pavimentación de la calle Meglioli como ejemplo de esa articulación.

Embed - Entrevista con Carlos Munisaga

En cuanto a la gestión municipal, puso el foco en la obra pública y la cercanía con los vecinos en un contexto económico adverso. “Hemos hecho casi 150 cuadras de pavimento en 2025 y vamos a seguir invirtiendo para cubrir una demanda muy grande”, indicó.

Sobre su futuro político, Munisaga evitó confirmar si buscará la reelección en Rawson. “No es prudente hablar de candidaturas ahora. Estoy gobernando en un momento muy delicado y mi responsabilidad es estar enfocado en la gestión”, afirmó, dejando abierta la incógnita.

También se refirió a las tensiones internas del peronismo en otros departamentos y consideró que “los ruidos se arreglan”, apostando a la unidad del espacio.

Finalmente, mencionó al dirigente Guillermo Moreno, a quien definió como “un peronista apasionado” y con fuerte compromiso con el desarrollo nacional.

En un contexto de crisis económica y redefiniciones políticas, el intendente dejó en claro cuál es su prioridad: “Hoy lo más importante es estar cerca de la gente y sostener la gestión, porque la realidad es muy difícil y la gente la está pasando mal”.