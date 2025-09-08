lunes 8 de septiembre 2025

Elecciones Provinciales

"Puede que hayamos sido soberbios": la dura autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en Buenos Aires

El jefe de Gabinete se expresó este lunes por la mañana luego del duro revés de La Libertad Avanza en los comicios legislativos en la Provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
francos

Tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a dar explicaciones y admitió que es momento de revisar errores.

“Es hora de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”, reconoció este lunes en diálogo con radio Mitre.

El funcionario nacional también se refirió al clima interno del oficialismo y aceptó que la soberbia del Gobierno pudo haber influido en el revés en las urnas. “Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, eso en general al pueblo no le cae bien, y habrá que rectificar”, aseguró.

Francos adelantó que habrá una reunión de Gabinete para analizar lo ocurrido en la elección provincial y que el foco estará puesto en las legislativas nacionales del 26 de octubre. “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, explicó, aludiendo a las iniciativas laboral y tributaria.

En línea con el presidente Javier Milei, Francos ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico: “No se retrocede ni un milímetro: el rumbo lo vamos a acelerar”, citó sobre el mensaje del mandatario.

Además, defendió la política del ministro de Economía, Luis Caputo, centrada en la macroeconomía, el equilibrio fiscal y la política cambiaria. Sin embargo, reconoció que “hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no va a cambiar”.

Respecto a los movimientos en el Gabinete, el jefe de Ministros confirmó que algunos cambios ya están definidos debido a que varios funcionarios asumirán bancas en el Congreso el próximo 10 de diciembre, lo que abrirá la posibilidad de sumar nuevas figuras.

Finalmente, Francos admitió que la derrota es responsabilidad de todo el oficialismo: “Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio. Todos somos parte del mismo proyecto”.

