Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Un cuerpo completamente calcinado, que correspondería a un hombre, fue encontrado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, Mendoza.

Vecinos dieron aviso al 911 a las 18.45 tras ver humo en la intersección de Manuel A. Sáenz y Victoria. La Policía confirmó que se trató de un asesinato , ya que la víctima presentaba heridas de arma blanca.

Personal de la Comisaría 9na se trasladó al descampado ubicado a unos 100 metros al este de calle Victoria, donde observaron el cuerpo en posición de cúbito dorsal y arrojando humo. La víctima, todavía sin identificar, fue clasificada como N.N. y se presume que sería un hombre mayor.

Inicialmente, los investigadores no encontraron huellas que indicaran la participación de terceros en la escena. La Policía informó que la víctima tenía en una de sus manos un “recipiente”, aunque se desconoce su relación con el hecho.

Investigación y peritajes

Un informe preliminar de Policía Científica determinó que el hombre había recibido puñaladas, lo que confirmó que se trató de un homicidio. Según las autoridades, es posible que el crimen haya ocurrido en otro lugar y que luego el cuerpo haya sido trasladado hasta el descampado donde se lo encontró.

image

Las fuerzas de seguridad continúan analizando todos los indicios para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato y dar con los responsables.