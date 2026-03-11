miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protesta

Docentes se manifestaron con antorchas en el centro de San Juan por un "sueldo digno"

UDAP, UDA y AMET convocaron a una marcha de antorchas luego de levantar el paro por 48 horas que estaba programado para este miércoles y jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
docentes
docentes san juan (1)
docentes san juan (2)
docentes san juan (3)
docentes san juan (4)
docentes san juan (1)
docentes san juan (2)
docentes san juan (3)

Docentes se concentraron en la Catedral con antorchas para realizar una manifestación en reclamo salarial. Participaron numerosos sindicatos, entre ellos UDAP, UDA, AMET, SADOP y ATE, entre otros.

Lee además
asignaciones familiares: en san juan se simplificaron los tramites para docentes
Medida oficial

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes
confirmado: el gobierno sanjuanino descontara los dias a los docentes que adhieran a los paros anunciados
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados

La convocatoria arrancó a las 20 horas y marcharon hasta la Subsecretaría de Trabajo para exponer la disconformidad de los educadores en el marco de las negociaciones paritarias. Cabe destacar que la columna estuvo encabezada por la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, con la presencia de entidades gremiales de Cuyo que llegaron hasta la provincia para brindar su apoyo.

docentes san juan (4)

En la protesta se pudo observar a docentes de diferentes establecimientos educativos sosteniendo banderas argentinas y carteles con distintas consignas bajo el lema "sueldo digno", que se desplegaron a lo largo de dos cuadras. Una de las características principales de la actividad es que no solo contó con la presencia de gremios docentes, sino también de otras ramas laborales, como ATE y la Unión Judicial.

docentes san juan (3)

Tras suspender el paro previsto para el 11 y 12 de marzo por la vigencia de la Ley de Modernización laboral, los gremios docentes UDAP, UDA y AMET convocaron a una marcha este miércoles a las 20 en la Plaza 25 de Mayo. La decisión fue comunicada el martes en una conferencia de prensa conjunta, donde explicaron que la suspensión de la medida de fuerza responde a las exigencias impuestas por la nueva normativa laboral.

docentes san juan (3)

Según indicaron los dirigentes sindicales, la nueva normativa establece que si un sindicato no presenta un plan de paro con al menos 24 horas de anticipación, puede recibir multas millonarias. Además, la legislación exige garantizar un mínimo del 75% de presentismo para asegurar el funcionamiento básico del sistema educativo durante una medida de fuerza.

Temas
Seguí leyendo

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

Con foco en el orden fiscal y la obra pública, Miodowsky abrió el tercer año legislativo en Rivadavia

Panaderos al límite: denuncian que las ventas cayeron casi a la mitad

Sacachispas lo hizo de nuevo: ahora le tocó a Adorni

La caída de un gigante: Garbarino cerró sus últimos 3 locales

Un rompehielos británico navegó aguas argentinas con bandera ilegal de Malvinas

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tucuman: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intento atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo