Docentes se manifestaron con antorchas en el centro de San Juan por un "sueldo digno"

Docentes se concentraron en la Catedral con antorchas para realizar una manifestación en reclamo salarial. Participaron numerosos sindicatos, entre ellos UDAP, UDA, AMET, SADOP y ATE, entre otros.

La convocatoria arrancó a las 20 horas y marcharon hasta la Subsecretaría de Trabajo para exponer la disconformidad de los educadores en el marco de las negociaciones paritarias. Cabe destacar que la columna estuvo encabezada por la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, con la presencia de entidades gremiales de Cuyo que llegaron hasta la provincia para brindar su apoyo.

docentes san juan (4)

En la protesta se pudo observar a docentes de diferentes establecimientos educativos sosteniendo banderas argentinas y carteles con distintas consignas bajo el lema "sueldo digno", que se desplegaron a lo largo de dos cuadras. Una de las características principales de la actividad es que no solo contó con la presencia de gremios docentes, sino también de otras ramas laborales, como ATE y la Unión Judicial.

docentes san juan (3)

Tras suspender el paro previsto para el 11 y 12 de marzo por la vigencia de la Ley de Modernización laboral, los gremios docentes UDAP, UDA y AMET convocaron a una marcha este miércoles a las 20 en la Plaza 25 de Mayo. La decisión fue comunicada el martes en una conferencia de prensa conjunta, donde explicaron que la suspensión de la medida de fuerza responde a las exigencias impuestas por la nueva normativa laboral.

docentes san juan (3)

Según indicaron los dirigentes sindicales, la nueva normativa establece que si un sindicato no presenta un plan de paro con al menos 24 horas de anticipación, puede recibir multas millonarias. Además, la legislación exige garantizar un mínimo del 75% de presentismo para asegurar el funcionamiento básico del sistema educativo durante una medida de fuerza.