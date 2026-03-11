Sacachispas lo hizo de nuevo: ahora le tocó a Adorni

El CM del club Sacachispas volvió a meterse con temas de coyuntura, y se refirió al escándalo suscitado alrededor de la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es que el ex vocero subió a su esposa al avión presidencial para que lo acompañe a Nueva York porque “es mi compañera de la vida”.

En su estadía en la Gran Manzana, la consorte del funcionario compartió una de las habitaciones del The Langham de la Fifth Ave pagadas por el Estado nacional, por un valor que se estima en 3.700 dólares la noche.

Esa actitud fue reprochada fuertemente por la oposición política, y generó malestar al interior del gobierno nacional, pese al apoyo que mostraron sus integrantes en medios y redes.

"Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal", publicaron en las redes del Lila.