miércoles 11 de marzo 2026

Sacachispas lo hizo de nuevo: ahora le tocó a Adorni

El creativo CM del club Sacachispas volvió a meterse con temas de urgente actualidad, y se refirió al escándalo por el vuelo de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York en el avión presidencial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adorniss

El CM del club Sacachispas volvió a meterse con temas de coyuntura, y se refirió al escándalo suscitado alrededor de la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es que el ex vocero subió a su esposa al avión presidencial para que lo acompañe a Nueva York porque “es mi compañera de la vida”.

Manuel Adorni
Aclaración

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"
La vicepresidenta Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Filosa

El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos
En su estadía en la Gran Manzana, la consorte del funcionario compartió una de las habitaciones del The Langham de la Fifth Ave pagadas por el Estado nacional, por un valor que se estima en 3.700 dólares la noche.

Esa actitud fue reprochada fuertemente por la oposición política, y generó malestar al interior del gobierno nacional, pese al apoyo que mostraron sus integrantes en medios y redes.

"Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal", publicaron en las redes del Lila.

