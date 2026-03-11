El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

La vicepresidenta Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno Nacional.

Tras la polémica que generó la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un sugestivo mensaje en sus redes sociales.

“El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”, dice un comentario posteado por la funcionaria en su cuenta de la red social Instagram junto a un video en el que el portavoz presidencial justifica que su esposa, Bettina Angeletti, haya viajado en el avión presidencial.

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total e, incluso, el vínculo se deterioró al punto de lanzarse duras críticas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

En la última entrevista que dio el Presidente y al ser consultado sobre el supuesto pedido de renuncia a la Vicepresidenta, aseguró que eso no sucederá y que “ella es quien debe decidir” si continuará en su función o no: “Nos eligieron hasta el 2027”, coronó Milei.