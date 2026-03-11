miércoles 11 de marzo 2026

Filosa

El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

La vicepresidenta difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete.

Por Agencia NA
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno Nacional.

“El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”, dice un comentario posteado por la funcionaria en su cuenta de la red social Instagram junto a un video en el que el portavoz presidencial justifica que su esposa, Bettina Angeletti, haya viajado en el avión presidencial.

image

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total e, incluso, el vínculo se deterioró al punto de lanzarse duras críticas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

En la última entrevista que dio el Presidente y al ser consultado sobre el supuesto pedido de renuncia a la Vicepresidenta, aseguró que eso no sucederá y que “ella es quien debe decidir” si continuará en su función o no: “Nos eligieron hasta el 2027”, coronó Milei.

