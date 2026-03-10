martes 10 de marzo 2026

Siniestro fatal

Tragedia en la ruta: dos muertos en el choque entre una camioneta y un micro con agentes penitenciarios

El accidente ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe a la altura del kilómetro 45, entre Maciel y Oliveros, donde colisionaron un ómnibus y una Fiat Toro.

Por Agencia NA
Un choque en la autopista Rosario-Santa Fe dejó dos muertos. Foto: Agencia NA

Dos personas murieron y otras resultaron heridas por el choque frontal entre una camioneta y un micro que trasladaba a agentes del Servicio Penitenciario en la autopista Rosario-Santa Fe.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 45, entre Maciel y Oliveros, donde colisionaron el ómnibus perteneciente a la empresa Laguna Paiva y la Fiat Toro, que volcó y quedó completamente destrozada, según informaron fuentes locales a la Agencia Noticias Argentinas.

Bomberos Voluntarios de Maciel, Oliveros y Barrancas concurrieron al lugar y constataron el deceso de los ocupantes del rodado de menor porte, al tiempo que otros ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Las autoridades realizaban un corte total sobre la traza para efectuar el operativo policial en la mano ascendente del kilómetro 30 y en sentido descendente en el kilómetro 51.

FUENTE: Agencia NA

