Dos muertos en Israel tras un ataque de misiles iraní

Al menos dos personas murieron en la madrugada de este miércoles en las cercanías de Tel Aviv luego del impacto de fragmentos de misiles lanzados desde Irán , según informaron los servicios de emergencia israelíes.

Siniestro fatal Tragedia en la ruta: dos muertos en el choque entre una camioneta y un micro con agentes penitenciarios

Los equipos de Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja en Israel, difundieron imágenes del lugar que muestran importantes daños materiales en un edificio de Ramat Gan y en la estación de trenes de Savidor. Entre ellos se encuentran un automóvil incendiado y escombros, tras el ataque que se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El servicio de emergencias informó de que las dos víctimas -un hombre y una mujer- tenían alrededor de 70 años, creen que estaban en la escalera del edificio y que no pudieron llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

De esta manera, ya suman catorce las personas fallecidas en territorio israelí desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero.

Por otra parte, y según los expertos israelíes, la mitad de los misiles empleados por las fuerzas de Irán están equipoadas con ojivas de racimo, por lo que pueden abrirse antes de caer y dispersar municiones más pequeñas sobre un radio estimado en diez kilómetros.

Ataque de Israel a Beirut: 6 civiles muertos y más de 20 heridos

Al menos seis civiles murieron y otros 24 resultaron heridos en dos ataques aéreos israelíes contra Beirut, la capital libanesa, en la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según un informe de Xinhua indicó que el balance es preliminar y que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.

En tanto, informes anteriores, los bombardeos tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut.

El grupo Hizbulá, aliado de Irán y que controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.__IP__

Posteriormente, Israel inició una campaña militar contra el grupo, que ha incluido intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores.